«Света, ты — герой». Соратница Тихановской рассказала, что свое последнее обращение кандидат записала под надзором силовиков

Мария Колесникова прокомментировала выложенное в Сеть обращение Светланы Тихановской, в котором она читает с листа призывы к белорусам не выходить на площади и не сопротивляться милиции.



«Она [Светлана Тихановская] была без связи со своим адвокатом [во время посещения ЦИК]. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику, — результат вы знаете. <...> По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? Почему, приходя на прием к председателю ЦИК, люди в итоге остаются задержанными силовыми структурами?» — цитирует 11 августа заявление Колесниковой издание Tut.by.