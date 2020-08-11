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11.08.2020 15:54
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«Света, ты — герой». Соратница Тихановской рассказала, что свое последнее обращение кандидат записала под надзором силовиков

Мария Колесникова прокомментировала выложенное в Сеть обращение Светланы Тихановской, в котором она читает с листа призывы к белорусам не выходить на площади и не сопротивляться милиции.

«Она [Светлана Тихановская] была без связи со своим адвокатом [во время посещения ЦИК]. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику, — результат вы знаете. <...> По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? Почему, приходя на прием к председателю ЦИК, люди в итоге остаются задержанными силовыми структурами?» — цитирует 11 августа заявление Колесниковой издание Tut.by.

По ее словам, сейчас нет связи с Тихановской, уехавшей в Литву. Сама Колесникова не собирается покидать Белоруссию. «Света, если ты меня слышишь, ты — герой, ты сделала очень многое для Беларуси», — обратилась соратница оппозиционного кандидата.

В Telegram-каналах предположили, что обращение Тихановской было записано в кабинете главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной, на что указывает схожесть интерьера. Экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало рассказал РИА «Новости», что на Тихановскую оказывалось давление через ее мужа, который ранее был задержан.

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