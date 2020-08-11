«Не противостоять милиции, не выходить на площади». В Сеть выложено новое обращение Тихановской, которое она читает с листа

«Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Белоруссии сделал свой выбор. <...> Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади», — говорится 11 августа в обращении оппозиционного кандидата.

Белорусское телеграфное агентство «БелТА» разместило в своем Telegram-канале видео со Светланой Тихановской, которая зачитывает с листа обращение к согражданам.

При каких обстоятельствах сделано видео, не сообщается. Тихановская читает обращение с листа, и лишь в конце ролика поднимает глаза.

В оппозиционных пабликах предположили, что видео ее заставили записать перед отъездом из страны.

В ранее опубликованном обращении Тихановская подтвердила, что покинула Белоруссию.