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11.08.2020 13:24
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«Не противостоять милиции, не выходить на площади». В Сеть выложено новое обращение Тихановской, которое она читает с листа

Белорусское телеграфное агентство «БелТА» разместило в своем Telegram-канале видео со Светланой Тихановской, которая зачитывает с листа обращение к согражданам.

«Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Белоруссии сделал свой выбор. <...> Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади», — говорится 11 августа в обращении оппозиционного кандидата.

При каких обстоятельствах сделано видео, не сообщается. Тихановская читает обращение с листа, и лишь в конце ролика поднимает глаза.

В оппозиционных пабликах предположили, что видео ее заставили записать перед отъездом из страны.

В ранее опубликованном обращении Тихановская подтвердила, что покинула Белоруссию.

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Комментарии (6)

change_it
Таракан все ж отчаянной храбрости мужик. Даже женщину напугать сумел.
RemyMartin
Песни партизан,
Сосны да туман (с)
Obseerv
Поздно пить боржоми...
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