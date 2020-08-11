Задержанные в Белоруссии «провокаторы» из России оказались активистами «Открытой России»
Люди, которых белорусское телеграфное агентство «БелТА» представило как «провокаторов беспорядков» в опубликованном видео, — координаторы «Открытой России» Артём Важенков и Игорь Рогов, которые приехали в Минск наблюдать за президентскими выборами.
«Артём Важенков и Игорь Рогов не участвовали в акциях протеста в Беларуси. Они приехали в страну, чтобы наблюдать за выборами. «Открытая Россия» считает их задержание провокацией», — говорится в заявлении «Открытой России» 11 августа. Исполнительный директор организации Андрей Пивоваров обратился в посольство Белоруссии в Москве с требованием освободить задержанных.
На опубликованном ранее видео двое мужчин сообщают, что приехали из России и отдыхали в белорусском санатории. Также в ролике демонстрируются и другие задержанные, среди которых есть люди с татуировками в виде свастики. «БелТА» выдало материал с пояснением, что на видео «провокаторы беспорядков».
Ранее исполнительного директора «Открытой России» из Петербурга задержали на границе с Белоруссией.
«Открытая Россия» Михаила Ходорковского в 2017 году признана Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией в России.