Приехали из России в санаторий «Журавушка». Белорусское информагентство показало задержанных после митингов провокаторов
Белорусское телеграфное агентство «БелТА» распространило видео, на котором идет допрос «провокаторов беспорядков».
«Россия, город Тверь. <...> Отдыхал, с туристической целью приехал в Минск», — сообщает 11 августа один из задержанных.
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Второй человек, который якобы является провокатором, рассказал, что «тоже приехал из России» и отдыхал в санатории «Журавушка».
Также на видео показаны другие задержанные, у которых имеются татуировки в виде свастики.
«БелТА» дает материал без каких-либо пояснений, кроме заголовка «задержания провокаторов».
29 июля в Белоруссии были также задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК Вагнера» и обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны».