«Россия, город Тверь. <...> Отдыхал, с туристической целью приехал в Минск», — сообщает 11 августа один из задержанных.

Второй человек, который якобы является провокатором, рассказал, что «тоже приехал из России» и отдыхал в санатории «Журавушка».

Также на видео показаны другие задержанные, у которых имеются татуировки в виде свастики.

«БелТА» дает материал без каких-либо пояснений, кроме заголовка «задержания провокаторов».