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11.08.2020 16:05
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Приехали из России в санаторий «Журавушка». Белорусское информагентство показало задержанных после митингов провокаторов

Белорусское телеграфное агентство «БелТА» распространило видео, на котором идет допрос «провокаторов беспорядков».

Фото: скрин: «БелТА»

«Россия, город Тверь. <...> Отдыхал, с туристической целью приехал в Минск», — сообщает 11 августа один из задержанных.

t.me/tutby_official

Второй человек, который якобы является провокатором, рассказал, что «тоже приехал из России» и отдыхал в санатории «Журавушка».

Также на видео показаны другие задержанные, у которых имеются татуировки в виде свастики.

«БелТА» дает материал без каких-либо пояснений, кроме заголовка «задержания провокаторов».

29 июля в Белоруссии были также задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК Вагнера» и обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны».

Фото: скрин: «БелТА»

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Комментарии (9)

Wert
Упс
Свой для своих
Где Минск и санаторий Журавушка??? Эко парней занесло случайно:))
Samal_
да это же Лёха! Лёха привет!
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