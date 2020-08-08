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08.08.2020 00:26
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В истории с задержанием россиян в Белоруссии появилась третья страна. Посол РФ заявил, что это была провокация

Посол РФ Дмитрий Мезенцев заявил, что задержание россиян в Белоруссии могло быть спровоцировано извне и было направлено на то, чтобы поссорить Минск и Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудники консульского отдела посольства России в Беларуси 6-7 августа провели встречи с задержанными под Минском 33 гражданами России, которые по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках. Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси», — заявил Мезенцев.

Дипломат также добавил: «в сложившихся обстоятельствах белорусские правоохранители прямолинейно и жестко отреагировали на нахождение этой группы на территории республики, не имея всей полноты информации, и, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами».

В конце прошлого месяца недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера». Посол РФ в Минске заявил, что не обладает информацией о противоправных действиях соотечественников, позже уточнив, что они опоздали на самолёт в другое государство, поэтому были вынуждены остановиться в Белоруссии.

Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина.

Судьбу задержанных также обсудили Путин и Лукашенко. СК РФ начал проверку всех обстоятельств случившегося.

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Комментарии (6)

216946673
Какие же бездарные спец.службы.. Сегодня послушал заявления России по поводу всей этой истории.. Кроме смеха на эту версию сказочников- ничего не вызвало... Просто надо научится признавать проколы - а не сочинять целые поэмы - типа версии... Противно слушать..
_Igor_
Какая дешёвка!
krasnonosov
Завтра в каждом кармане вагнеровцев обнаружится по визитки Яроша.
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