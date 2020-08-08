В истории с задержанием россиян в Белоруссии появилась третья страна. Посол РФ заявил, что это была провокация

«Сотрудники консульского отдела посольства России в Беларуси 6-7 августа провели встречи с задержанными под Минском 33 гражданами России, которые по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках. Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси», — заявил Мезенцев.

Посол РФ Дмитрий Мезенцев заявил, что задержание россиян в Белоруссии могло быть спровоцировано извне и было направлено на то, чтобы поссорить Минск и Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат также добавил: «в сложившихся обстоятельствах белорусские правоохранители прямолинейно и жестко отреагировали на нахождение этой группы на территории республики, не имея всей полноты информации, и, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами».

В конце прошлого месяца недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера». Посол РФ в Минске заявил, что не обладает информацией о противоправных действиях соотечественников, позже уточнив, что они опоздали на самолёт в другое государство, поэтому были вынуждены остановиться в Белоруссии.

Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина.

Судьбу задержанных также обсудили Путин и Лукашенко. СК РФ начал проверку всех обстоятельств случившегося.