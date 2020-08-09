«В суде дело точно рассыпется». Проблемы с документами стали причиной задержания исполнительного директора «Открытой России» из Петербурга на границе с Белоруссией
Основанием для задержания на российско-белорусской границе исполнительного директора «Открытой России», петербуржца Андрея Пивоварова якобы стали проблемы с документами. Об этом 9 августа сообщает «Правозащита Открытки».
«Основание задержания — якобы он не предоставил документы на пересечение границы. Что полная ерунда, документы все были. По вменяемой статье 18.7 есть два варианта — либо арест до 15 суток, либо штраф. Чтобы дать арест, нужен суд. В суде дело точно рассыпется, поэтому мы очень надеемся на то, что в 5.15 утра 10 августа Андрея отпустят», — сообщается в телеграм-канале организации.
В «Открытке» считают, что это «заказ со стороны властей», чтобы в день выборов в Белоруссии было как можно меньше независимых наблюдателей. Пивоварова задержали накануне и доставили в погранотдел города Рудня в Смоленской области.
В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.
Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест.