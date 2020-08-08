Исполнительному директору «Открытой России», задержанному на границе с Белоруссией, грозит 15 суток

Исполнительного директора «Открытой России», петербуржца Андрея Пивоварова, задержанного утром 8 августа на границе с Белоруссией, с погранпункта в районе Красной Горки доставили в погранотдел города Рудня в Смоленской области. Об этом сообщила в своем телеграм-канале председатель РОО «Открытая Россия» Анастасия Буракова.



По ее словам, установить местонахождение Пивоварова удалось адвокату «Правозащиты Открытки» Сергею Бадамшину.



«Вменяют ст. 18.7 КоАП — неповиновение законному требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ (максимальное наказание — административный арест на срок до пятнадцати суток)», — пишет Буракова.

