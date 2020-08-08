Исполнительному директору «Открытой России», задержанному на границе с Белоруссией, грозит 15 суток
Исполнительного директора «Открытой России», петербуржца Андрея Пивоварова, задержанного утром 8 августа на границе с Белоруссией, с погранпункта в районе Красной Горки доставили в погранотдел города Рудня в Смоленской области. Об этом сообщила в своем телеграм-канале председатель РОО «Открытая Россия» Анастасия Буракова.
По ее словам, установить местонахождение Пивоварова удалось адвокату «Правозащиты Открытки» Сергею Бадамшину.
«Вменяют ст. 18.7 КоАП — неповиновение законному требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ (максимальное наказание — административный арест на срок до пятнадцати суток)», — пишет Буракова.
О задержании Пивоварова и еще двоих представителей «Открытой России» на российско-белорусской границе стало известно сегодня утром. Они ехали работать наблюдателями на выборах президента.
9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента. Досрочно на них проголосовала уже почти треть населения.
На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.