Исполнительного директора «Открытки» из Петербурга на границе с Белоруссией задержали российские пограничники. Он был не один
Председатель РОО «Открытая Россия» Анастасия Буракова сообщила 8 августа в своем телеграм-канале подробности задержания исполнительного директора организации Андрея Пивоварова.
По ее словам, помимо Пивоварова, в 7 утра в Себежском районе Псковской области задержали Даниила Потапова и Александра Федосеева. Все они ехали наблюдать за выборами в Белоруссии.
«Причем задержали российские погранцы, ничего не объяснили. Все остальные пассажиры рейсового автобуса свободно пересекли границу. Связь с ними пропала почти сразу, не знаем об их местонахождении уже более 5 часов. В погранкомендатуре Себежа говорят, что у них таких граждан нет, продолжаем поиски», — уточнила Буракова.
Как она сообщила «Фонтанке», ехали все члены «Открытки» на разных автобусах. «Ссадили только их прицельно. Думаю, это может быть связано с тем, что они подавали заявку на аккредитацию в ЦИК Белоруссии на освещение хода выборов в качестве СМИ, так что, возможно, это было заранее спланировано», — рассказала Буракова.
«Мы вообще не очень понимаем, какие законные основания со стороны российских пограничников были для задержания. Их быть не может. Наш адвокат уже объехал все в Себеже, там их нет. Похоже, их туда даже не привозили, ни к пограничникам, ни в УМВД. Никакой информации не дают ни на погранпункте, ни в Себеже», — подчеркнула она.
9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента. Досрочно на них проголосовала уже почти треть населения.
На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.