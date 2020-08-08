Исполнительного директора «Открытки» из Петербурга на границе с Белоруссией задержали российские пограничники. Он был не один

«Причем задержали российские погранцы, ничего не объяснили. Все остальные пассажиры рейсового автобуса свободно пересекли границу. Связь с ними пропала почти сразу, не знаем об их местонахождении уже более 5 часов. В погранкомендатуре Себежа говорят, что у них таких граждан нет, продолжаем поиски», — уточнила Буракова.

По ее словам, помимо Пивоварова, в 7 утра в Себежском районе Псковской области задержали Даниила Потапова и Александра Федосеева. Все они ехали наблюдать за выборами в Белоруссии.

Как она сообщила «Фонтанке», ехали все члены «Открытки» на разных автобусах. «Ссадили только их прицельно. Думаю, это может быть связано с тем, что они подавали заявку на аккредитацию в ЦИК Белоруссии на освещение хода выборов в качестве СМИ, так что, возможно, это было заранее спланировано», — рассказала Буракова.

«Мы вообще не очень понимаем, какие законные основания со стороны российских пограничников были для задержания. Их быть не может. Наш адвокат уже объехал все в Себеже, там их нет. Похоже, их туда даже не привозили, ни к пограничникам, ни в УМВД. Никакой информации не дают ни на погранпункте, ни в Себеже», — подчеркнула она.

