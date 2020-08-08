Белоруссия показывает «досрочку». На выборах президента, назначенных на 9 августа, уже проголосовала почти треть населения
За четыре дня досрочного голосования на выборах президента в Белоруссии явка составила 32,24%. Данные опубликованы 8 августа утром на сайте Центризбиркома страны.
Самую низкую явку при этом показал Минск (29,09%), самую высокую — Гомельская область (42,72%). Эксперты отмечали, что при досрочном голосовании возможность фальсификаций выше, а проконтролировать их сложнее. В Белоруссии выразить свое мнение досрочно может любой, при этом не требуется обоснования причины невозможности прийти в основной день голосования.
В Белоруссии традиционно много голосуют досрочно — в 2015 году за пять дней было 36,05% избирателей, при общей явке в 87,22%. Тогда за Лукашенко проголосовали 83,5% граждан из пришедших на участки.
На пост президента страны претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.