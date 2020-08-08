В Минске за день до выборов гудят против Лукашенко. ОМОН проводит задержания
В Минске вечером 8 августа проходит акция протеста. Как сообщает Tut.by, около 19.00 автомобилисты, проезжающие по проспекту Независимости, начали сигналить — это один из популярных в стране способов выразить несогласие с действующей властью.
Некоторые включают песню «Перемен» группы «Кино». Пешеходы с белыми браслетами на руках (символ протеста в Белоруссии) поддерживают водителей. Сотрудники ГАИ перекрыли дорогу в нескольких местах на самом проспекте Независимости и прилегающих улицах. ОМОНовцы задерживают участников акции и случайных прохожих.
9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента. Досрочно на них проголосовала уже почти треть населения.
На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.