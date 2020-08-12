В Белоруссии запретили продавать пиротехнику

В Белоруссии запретили продажу пиротехники на фоне акций протеста из-за результатов президентских выборов. Постановление Совмина республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале 12 августа.



«Совет министров Республики Беларусь постановляет: ввести запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до особого решения Совета министров», — говорится в постановлении № 475.



Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.

