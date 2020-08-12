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12.08.2020 09:57
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В Белоруссии запретили продавать пиротехнику

В Белоруссии запретили продажу пиротехники на фоне акций протеста из-за результатов президентских выборов. Постановление Совмина республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале 12 августа.

«Совет министров Республики Беларусь постановляет: ввести запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до особого решения Совета министров», — говорится в постановлении № 475.

Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.

По данным МВД Белоруссии, в воскресенье задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник — 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших.

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Комментарии (7)

Жора  
Безгранична любовь народа к Лукашеску! Люди радовались его "триумфальной победе", запускали фейверки, а тут запрет! Наверное, на радостях, Закон о тишине нарушили. А ОМОН здесь не причем, вывсеврете!
вадики
Запретили пиротехнику?Ну так раздайте оружие там ружья гранаты белорусы не дрейфьте Хабаровск с вами)))
W Bons
лицензии на покупку и ношение пиротехники , новогоднюю елку рассматривать особо опасным холодным оружием , д Мороза и Снегурочку считать сформировавшейся преступной группой
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