В Госдуме хотят запретить использование пиротехники в населенных пунктах

В России могут ограничить применение пиротехники и запретить ее продажу несовершеннолетним. Соответствующий законопроект 24 декабря внес в Госдуму депутат от КПРФ Олег Лебедев.



Согласно документу, фейерверки, петарды и другие виды пиротехники нельзя будет использовать в зданиях, лесах, на особо охраняемых природных территориях и объектах культурного наследия. Это же касается и населенных пунктов, за исключением специально отведенных мест на открытом воздухе.



«За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнет минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии», — говорится в пояснительной записке.

