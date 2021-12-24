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В Госдуме хотят запретить использование пиротехники в населенных пунктах

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В России могут ограничить применение пиротехники и запретить ее продажу несовершеннолетним. Соответствующий законопроект 24 декабря внес в Госдуму депутат от КПРФ Олег Лебедев.

Согласно документу, фейерверки, петарды и другие виды пиротехники нельзя будет использовать в зданиях, лесах, на особо охраняемых природных территориях и объектах культурного наследия. Это же касается и населенных пунктов, за исключением специально отведенных мест на открытом воздухе.

«За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнет минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии», — говорится в пояснительной записке.

Продажу пиротехники несовершеннолетним предлагается запретить. Сейчас такие ограничения установлены только для лиц, не достигших 16 лет.

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Комментарии (7)

Коля Мойкин
Конечно запретить! Всё запретить! Немедленно!
"Всем надеть намордники и радоваться!"©
У нас законодатели могут что-нибудь родить кроме запретов?
oleoleole
давно пора запретить, чем 31 декабря должно отличаться от остальных дней в году. После 23 часов за шум на улице и во дворах положен штраф. Плюс пожароопасность и травмоопасность петард и фейерверков.
hedgehog_
запретять они. аж два раза. грохотание и засратитие всего останками фпйерверков необходимый елемент рассиянского новогогоду
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