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    Нобелевскую премию по литературе присудили француженке Анни Эрно за исследования памяти

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    В Стокгольме 6 октября назвали имя нового Нобелевского лауреата по литературе. Им стала французская писательница Анни Эрно.

    Премию Эрно присудили «за храбрость и клиническую точность, с которой она вскрывает истоки, отчужденности и коллективные ограничения личной памяти».

    Анни Эрно 82 года, она пишет главным образом эссеистическую феминистскую прозу, основанную на личном опыте. В России ее книги выпускает независимое издательство No Kidding Press, специализирующееся на литературе, написанной женщинами. Начиная с прошлого года, у них вышло уже четыре перевода книг Анни Эрно — «Событие», «Женщина», «Во власти» и «Память девушки». Кроме того, издательство «Эксмо» выпускало ее эссеистическую книгу «Годы» и романы «Обыкновенная страсть» и «Стыд».

    В прошлом году экранизация романа «Событие», снятая французским режиссером Одри Диван, получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Это история студентки, которая намерена совершить аборт во Франции в годы, когда такие операции в стране были запрещены.

    Традиционно букмекеры принимали ставки от желающих угадать имя будущего лауреата. В 2022 году в лидерах сначала оказался француз Мишель Уэльбек, затем его сменил давно живущий в Великобритании индиец Салман Рушди, на которого в августе было совершено покушение. Однако позже оба этих имени опустились в символическом рейтинге. Кроме того, в этот раз было много заявок в пользу Стивена Кинга. Также из года в год в списках букмекеров появляются имена японского писателя Харуки Мураками, сирийского поэта Адониса и кенийского писателя Нгуги Ва Тхионго. Из русскоязычных авторов вновь принимали ставки на Людмилу Улицкую. Имя Анни Эрно тоже присутствовало в букмекерских списках.

    Напомним, в прошлом году премию присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне за осмысление последствий колониализма. Первые переводы его книг — «Посмертие» и «Рай» — выходят на русском в конце этого года.

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