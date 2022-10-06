Нобелевскую премию по литературе присудили француженке Анни Эрно за исследования памяти

Анни Эрно 82 года, она пишет главным образом эссеистическую феминистскую прозу, основанную на личном опыте. В России ее книги выпускает независимое издательство No Kidding Press, специализирующееся на литературе, написанной женщинами. Начиная с прошлого года, у них вышло уже четыре перевода книг Анни Эрно — «Событие», «Женщина», «Во власти» и «Память девушки». Кроме того, издательство «Эксмо» выпускало ее эссеистическую книгу «Годы» и романы «Обыкновенная страсть» и «Стыд».

В прошлом году экранизация романа «Событие», снятая французским режиссером Одри Диван, получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Это история студентки, которая намерена совершить аборт во Франции в годы, когда такие операции в стране были запрещены.

Традиционно букмекеры принимали ставки от желающих угадать имя будущего лауреата. В 2022 году в лидерах сначала оказался француз Мишель Уэльбек, затем его сменил давно живущий в Великобритании индиец Салман Рушди, на которого в августе было совершено покушение. Однако позже оба этих имени опустились в символическом рейтинге. Кроме того, в этот раз было много заявок в пользу Стивена Кинга. Также из года в год в списках букмекеров появляются имена японского писателя Харуки Мураками, сирийского поэта Адониса и кенийского писателя Нгуги Ва Тхионго. Из русскоязычных авторов вновь принимали ставки на Людмилу Улицкую. Имя Анни Эрно тоже присутствовало в букмекерских списках.