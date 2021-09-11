11 сентября завершился 78-й Венецианский кинофестиваль. Лучшим его фильмом жюри во главе с южнокорейским режиссером и сценаристом Пон Чжун Хо признало французскую кинокартину «Событие» режиссера Одри Диван, социальную драму о проблеме абортов.
Серебряного льва за режиссуру получила Джейн Кэмпион за неовестерн «Власть пса», где Бенедикт Камбербэтч исполнил роль жестокого и мстительного землевладельца.
Серебряного льва — Гран-при жюри — получил автобиографический фильм Паоло Соррентино «Рука Бога». Сыгравший в этой картине Филиппо Скотти получил Премию Марчелло Мастроянни как лучший молодой актер.
Пенелопа Крус награждена за лучшую женскую роль в картине Педро Альмодовара «Параллельные матери». Вместе с Росси де Пальма они сыграли беременных женщин, чья дружба меняет их судьбы.
Лучшую мужскую роль, по мнению жюри, сыграл Джон Арсилья в филлипинском триллере «На работе 2: Исчезнувшая восьмерка» режиссера Эрика Матти.
Автором лучшего сценария была признана Мэгги Джилленхол за свой фильм «Потерянная дочь», основанный на одноименном романе Элены Ферранте.
Специальный приз жюри достался фильму «Дыра» Микеланджело Фраммартино — истории о путешествии в аппенинские пещеры.
За «Золотого льва» боролся 21 фильм, среди них — драматический триллер российского производства, режиссеров Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал». Его премьера прошла 8 сентября.
Еще один российский фильм вошел в параллельную конкурсную программу Orizzonti Extra («Горизонты экстра»). Им стала история про мать, ждущую сына с войны, режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, «Мама, я дома». Главную роль в нем исполнила Ксения Раппопорт. Российские картины призов не получили.