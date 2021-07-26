Лента россиян Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» вошла в основной конкурс Венецианского кинофестиваля. Фильм ученика Александра Сокурова Владимира Битокова «Мама, я дома» будет показан в программе «Orizzonti Extra» («Горизонты экстра»). Об этом на пресс-конференции 26 июля заявил художественный руководитель смотра Альберто Барбера В картине «Капитан Волкогонов бежал» снялся Юрий Борисов. Продюсерами среди прочих стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников.



Как отметили в Министерстве культуры, при чьей поддержке создавалась картина, основная тема сюжета — «путь к прощению». После того, как главного героя обвиняют в преступлении, он скрывается на городских окраинах и встречает вестника с того света. Персонажу придётся «получить прощение тех, в чей дом он принес смерть». Съёмки «Капитана» проходили в Петербурге.

«В 2018-м году мы c Алексеем Чуповым участвовали в венецианском фестивальном конкурсе «Горизонты» с фильмом «Человек, который удивил всех», — привели слова режиссёра Натальи Меркуловой в Минкульте. — Теперь, три года спустя, мы рады вернуться в Венецию и принять участие в основном конкурсе фестиваля с нашим новым фильмом «Капитан Волконогов бежал». Это большая честь для нас».

Фото: Кадр из фильма «Капитан Волкогонов бежал» Поделиться Поделиться







В картине ученика мастерской Александра Сокурова играют Юрий Борисов и Ксения Раппопорт. Как в Instagram по завершению съёмок картины Владимира Битокова писал Александр Роднянский, сюжет ленты разворачивается в посёлке под Нальчиком.

«У водителя рейсового автобуса Тони на войне в Сирии погибает единственный сын, завербовавшийся в ЧВК, — поделился подробностями продюсер, — Женщина не верит в смерть сына, пока не увидит его тела. Представители ЧВК настаивают, что трагедия на самом деле произошла. Военкомат, милиция, городская администрация не способны ничем помочь матери. Тоня пытается добиться расследования, однако это только усугубляет её положение. Жизнь Тони и всего посёлка переворачивается, когда на пороге её дома появляется молодой солдат, который представляется её сыном».



Битоков — один из самых перспективных российских молодых режиссёров Его дебютная лента «Глубокие реки» вошла в конкурс «Кинотавра» и получила премию «Дебют».

Отделение параллельной программы «Orizzonti Extra» стало заменой секции «Sconfini», посвященной арт-хаусу и экспериментам. На новый приз могут претендовать молодые перспективные режиссёры, представившие работу длительностью от одного часа. Жанр не важен. Победителей будут определять зрители. Большим успехом для российских режиссёров в этом году уже завершился Каннский кинофестиваль. Лента с российским участием «Купе номер шесть» получила Гран-при. Ученице Сокурова Кире Коваленко вручили Гран-при в программе «Особый взгляд» за картину «Разжимая кулаки»

