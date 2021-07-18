Канны-2021: Старикам тут не место. Главное о фестивале, где в этом году не обошли вниманием россиян

Режиссер и сценарист Джулия Дюкорно (в центре)с актерами Венсаном Линдоном и Агатой Руссель Invision/ Фото: Vianney Le Caer AP /ТАСС Поделиться Поделиться







Канны вернулись с карантина явно помолодевшими и готовыми к вызовам времени. «Золотую пальмовую ветвь», главный тотем и объект поклонения для всех европейских авторов и истово верующих в существование «артхауса» зрителей — вот эту красоту, «нашу прелесть», жюри вручило, во-первых, женщине Джулии Дюкорно, во-вторых — и это даже страшно писать или произносить вслух — за боди-хоррор «Титан». Еще раз: главную кинопремию европоцентричной вселенной дали ужастику. И не просто ужастику — фильму, главная героиня которого обладает уникальной способностью заниматься сексом с машинами. Если кому-то нужны были доказательства того, что Канны готовы быть современными — лучших не найдешь.



Вообще, фестиваль подавал сигналы с самого начала. Жюри собрали по новому принципу — где-где, а здесь вечно в качестве судейской коллегии выступали геронтократы мировой культуры, Теннесси Уильямс публично выговаривал Мартину Скорсезе за кровожадность после премьеры «Таксиста». Теперь жюри возглавил если и классик, то очень живой, Спайк Ли, создатель «Черного клановца» и «Чирака», хулиган и нарушитель табу. Компанию ему составила певица Милен Фармер, режиссеры Мати Дьоп, Клебер Мендонса Фильо и Джессика Хаузнер, актрисы Мелани Лоран (звезда «Бесславных ублюдков») и Мэгги Джилленхолл, актеры Сон Кан-Хо и Тахар Рахим.

Практически не было, в отличие от прошлых лет, дежурных новых работ великих и незыблемых титанов каннского пула — Триера, Линча, далее по списку примерно все фамилии, которые у обывателя связываются в сознании с профессией кинорежиссера. Тех авторов с большой буквы, которые все-таки попали в конкурс этого года, можно перечислить по пальцам одной руки. И все эти ленты для режиссеров либо необычны, либо просто — очень и очень смелы.



Голландец Пол Верховен в Канны привез «Искушение», драму про монахиню, обвиненную в одержимости дьяволом только потому, что она испытывает влечение к сестрам по вере. У «дежурного по французскому кино» Франсуа Озона в новой ленте «Все прошло хорошо», как обычно, три признанные экранные дивы — Ханна Шигула, Софи Марсо и Шарлотта Рэмплинг — дружно мечутся и страдают из-за потери близких. Наконец, очевидный гвоздь программы — «Французский вестник» Уэса Андерсона, новая работа автора «Отеля Гранд-Будапешт», — краткая история современного мира, показанная через призму одного журнала. Андерсон собрал какой-то совершенно невообразимый актерский состав — от Тимоти Шаламе и Билла Мюррея до Тильды Суинтон и Уиллема Дефо, примерно всех, в общем, звезд. Премьера должна была состояться еще год назад, на прошлых Каннах, но фестиваль отменили, решил отложить показ фильма и Андерсон. Не представить даже, чем фестиваль будет расплачиваться с режиссером за такую щедрость. Причем все перечисленные немногочисленные заведомые хиты остались за бортом — ни одна из этих лент ни единого приза не получила, «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова в том числе. Да и событием они не стали, разве что светским: фотографии с премьеры «Вестника» долго еще будут использовать для создания мемов и демотиваторов.

Определенным триумфатором Канн — наряду с Декурно — выступил Леос Каракс. Он получил заслуженный и, скорее, почетный приз за лучшую режиссуру. Хотя момент выбран удачный: в этом году он показал свою первую за десять лет, после «Святых моторов», ленту — «Аннетт». Она Канны открыла и, в общем, задала фестивалю тон. Это весьма хулиганский, как всегда у Каракса, в общем, мюзикл, снятый по сценарию группы Sparks, с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях.

Дарим острословам повод для шуток: Харуки Мураками не только вечно оказывается в списках основных претендентов на Нобелевскую премию и не получает ее. Он еще и в Каннах не может получить приз за лучший сценарий. Им жюри наградило режиссера Рюсукэ Хамагути, снявшего экранизацию рассказа Мураками из цикла «Мужчины без женщин», «Сядь за руль моей машины» — про случайный роман театрального режиссера и таксистки.

Не обошлось на фестивале и совсем без Триеров — однофамилец автора «Меланхолии», норвежец Йоаким Триер представил здесь одну из самых ярких лент конкурса — «Худший человек в мире». По форме это традиционная суровая скандинавская драма о поисках тепла в холодном мире и порывистых жестах, на которые эти поиски героев толкают. Исполнительница главной роли, Рената Рейнсве, заслуженно получила приз как лучшая актриса.



Наконец, нынешние Канны оказались весьма успешными для российских кинематографистов: Гран-при «Особого взгляда» — главной, на самом деле, программы фестиваля, куда более смелой и радикальной, — получила лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Другой Гран-при — уже в основном конкурсе — завоевала финская лента Юхо Куосманена «Купе номер шесть», снятая в России и с русским актером Юрой Борисовым в главной мужской роли. Правда, Гран-при она разделила — с новой работой иранца Асгара Фархади «Герой» — притчей о долгах и долге, неспешной, спокойной и отстраненной. Очень восточной, в общем.

Одним словом, нынешние Канны ставили перед собой задачу доказать, что им есть место в современности — и успешно с нею справились. С принятием этого решения фестиваль затянул, да, нужно было как-то раньше лавировать, и поэтому пришлось применять достаточно радикальные ходы и приглашать исключительно смелое, до экстремизма, жюри. Результат, что называется, превзошел ожидания: никаких сомнений в современности, смелости и актуальности Канн ни у кого нет.



Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»