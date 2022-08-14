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    Писателя Салмана Рушди отключили от ИВЛ

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    Писатель Салман Рушди отключен от ИВЛ и может разговаривать. Об этом 14 августа сообщает Associated Press со ссылкой на агента писателя.

    Рушди все еще остается в больнице с серьезными травмами, но его организм уже не нуждается в искусственной вентиляции легких. Агент писателя Эндрю Уайли подтвердил изданию, что у 75-летнего писателя повреждена печень и нервы в руке и глазу. Лишился ли глаза писатель или предстоит ли ему эта тяжелая операция, агент не сообщил.

    В то же время коллега Рушди, писатель Атиш Пасир, рассказал, что его друг уже пришел в себя и шутит.

    Как писала «Фонтанка», 12 августа в Нью-Йорке произошло нападение на знаменитого британского писателя, лауреата Букеровской премии Салмана Рушди. Это случилось прямо на сцене Института Чатокуа, где он собирался прочесть лекцию, посвященную США как убежищу для писателей и других художников в изгнании. В начале выступления нападавший выбежал на сцену и нанес Рушди несколько ударов ножом. Вскоре стала известна личность преступника. Им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Его родители — эмигранты из Ливана, сообщило AР. Судья оставил его под стражей без залога.

    Салман Рушди — британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии. Ему 75 лет. Его четвёртый роман, «Сатанинские стихи» (1988), был предметом большой полемики, вызвавшей протесты со стороны мусульман в нескольких странах. Ему стали поступать угрозы, в том числе фетва верховного лидера Ирана аятоллы Хомейни, призывающая к его убийству, изданная 14 февраля 1989 года. Британское правительство взяло Салмана Рушди под защиту. За убийство писателя в 2012 году было объявлено вознаграждение в 3,3 миллиона долларов, в 2016 году к нему была анонсирована надбавка. С 2000 года писатель живет в США.

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