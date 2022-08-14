Писателя Салмана Рушди отключили от ИВЛ

Писатель Салман Рушди отключен от ИВЛ и может разговаривать. Об этом 14 августа сообщает Associated Press со ссылкой на агента писателя.

Рушди все еще остается в больнице с серьезными травмами, но его организм уже не нуждается в искусственной вентиляции легких. Агент писателя Эндрю Уайли подтвердил изданию, что у 75-летнего писателя повреждена печень и нервы в руке и глазу. Лишился ли глаза писатель или предстоит ли ему эта тяжелая операция, агент не сообщил.