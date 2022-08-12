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    В Нью-Йорке напали на лауреата Букеровской премии Салмана Рушди

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    Неизвестный в Нью-Йорке напал на знаменитого британского писателя, лауреата Букеровской премии Салмана Рушди. Об этом 12 августа сообщает CNN.

    Инцидент произошел в Институте Чатокуа, где писатель собирался прочитать лекцию. Корреспондент AP передает, что нападавший вышел на сцену и начал бить Рушди «кулаками или ножом». Помощь пострадавшему оказывают медики, на месте работает полиция. Злоумышленника задержали.

    Рушди — британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии. Ему 75 лет. Его четвёртый роман, «Сатанинские стихи» (1988), был предметом большой полемики, вызвавшей протесты со стороны мусульман в нескольких странах. Ему стали поступать угрозы, в том числе фетва верховного лидера Ирана аятоллы Хомейни, призывающая к его убийству, изданная 14 февраля 1989 года. Британское правительство взяло Салмана Рушди под защиту. В июне 2007 года королева Елизавета II посвятила его в рыцари за заслуги в литературе.

    Букеровскую премию он получил за роман «Дети полуночи».

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