Переживший нападение писатель Салман Рушди находится на ИВЛ и, похоже, лишится глаза. Преступник назван

Салман Рушди, накануне переживший нападение во время своего выступления в Нью-Йорке, скорее всего, лишится глаза. Также у него повреждены нервы руки и печень, он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом в ночь на 13 августа со ссылкой на агента писателя рассказало агентство Reuters.

«Новости плохие», — подытожил Эндрю Вайли.

Также СМИ узнали личность преступника — им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Он нанес писателю с десяток ранений, прежде чем был задержан на месте.