Переживший нападение писатель Салман Рушди находится на ИВЛ и, похоже, лишится глаза. Преступник назван

Салман Рушди, накануне переживший нападение во время своего выступления в Нью-Йорке, скорее всего, лишится глаза. Также у него повреждены нервы руки и печень, он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом в ночь на 13 августа со ссылкой на агента писателя рассказало агентство Reuters.
«Новости плохие», — подытожил Эндрю Вайли.
Также СМИ узнали личность преступника — им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Он нанес писателю с десяток ранений, прежде чем был задержан на месте.
Лауреат Букеровской премии, британский писатель родом из Индии Салман Рушди пострадал от ударов ножом 12 августа прямо на сцене Института Чатокуа, где собирался прочесть лекцию.
На Салмана Рушди была объявлена охота среди мусульман после выхода его книги «Сатанинские стихи» в 1988 году, поскольку один из персонажей произведения якобы был списан с пророка Мухаммеда. Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди и приговорил его и тех, кто причастен к изданию книги, к смертной казни, призвав мусульман всего мира исполнить приговор. За убийство писателя в 2012 году было объявлено вознаграждение в 3,3 миллиона долларов, в 2016 году к нему была анонсирована надбавка.
С 2000 года писатель живет в США.