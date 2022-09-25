Что читать осенью: Новые Пелевин и Водолазкин, нобелевский лауреат и комикс по мотивам русских сказок

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Осенью 2022 года российские издательства выпускают как книги, позволяющие отвлечься от текущей ситуации, так и новинки, резонирующие с повесткой. Обозреватель «Фонтанки» рассказывает о десяти самых заметных релизах. Откровения стримера KGBT+ в новом романе Пелевина, загадки памяти от Евгения Водолазкина, детская книга на актуальную тему — об этом читайте в нашем тексте.

«KGBT+» Виктора Пелевина



И все-таки новый Пелевин. Дождались

«Эксмо», 29 сентября. 18+



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Самый известный российский постмодернист ежегодно выпускает новые романы в конце августа-начале сентября. Но 2022 год стал исключением. Летом «Эксмо» лишь анонсировало переиздание книги десятилетней давности «S.N.U.F.F.». Возникла гипотеза, что из-за военной операции на Украине прозаик возьмет паузу и не будет выдерживать обычный темп «роман в год».



Но новый Пелевин все-таки появится: 29 сентября в 20:22 на полки книжных магазинов обещают выложить роман «KGBT+». Сюжет в двух словах описать непросто. «KGBT+» — имя или псевдоним главного героя, чью профессию автор описывает загадочным неологизмом «вбойщик». Судя по всему, персонаж делает стримы, причем напрямую передает информацию из своего мозга в сознание аудитории. В романе KGBT+ поделится историей своего успеха, мы также узнаем о прошлой жизни стримера в Японии и на Бирме.



«Чагин» Евгения Водолазкина

Новый роман автора «Лавра» и «Авиатора»

«Редакция Елены Шубиной», октябрь. 16+



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Петербургский писатель и лауреат «Большой книги» исследует в своих текстах время и память, невидимую связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому посвящены романы «Авиатор» и «Лавр». О том же и новый роман «Чагин».

На сей раз память олицетворяет архивист Исидор Чагин. Сотрудник городской библиотеки Санкт-Петербурга обладает фотографической способностью запоминать тексты, факты и события. Почему главная сила Чагина становится его ахиллесовой пятой, узнаете из книги.



«Часть картины» и «Протагонист» Аси Володиной

Два романа сильной российской дебютантки

«Библиотека МТС» и «Редакция Елены Шубиной», сентябрь. 18+



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Московская преподавательница и филолог Ася Володина дебютирует сразу двумя романами в разных издательствах. В «Библиотеке МТС» выходит «Часть картины», а в «Редакции Елены Шубиной» — «Протагонист».

Обе книги — об отечественном образовании. И, может быть, они стали самым сильным высказыванием на эту тему со времен повести Владимира Железникова «Чучело» и одноименного фильма. Обобщая, это романы о системе и попытках с ней бороться. Школьная учительница Софья Львовна в «Части картины» сражается против косности коллег, махинаций на выборах и даже терроризма. «Протагонист» — монологи девяти людей, знакомых со студентом московского вуза, который покончил жизнь самоубийством.



«Посмертие» Абдулразака Гурны

Нобелевский лауреат — о колониальной Африке

«Библиотека МТС», сентябрь. 16+



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Абдулразак Гурна в 2021 году получил Нобелевскую премию «за бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженцев, провалившихся в пропасть между культурами и континентами». О ком бы ни писал англоязычный прозаик танзанийского происхождения, он чаще всего пишет о себе: человеке из развивающейся страны, вынужденном покинуть родину и ищущем свое место.



Но «Посмертие» — особый случай. Действие романа локализовано в Восточной Африке, в начале XX века находившейся под властью немецких колонизаторов. Рассматривая историю четырёх связанных между собой персонажей, писатель разбирается, как большие европейские конфликты выглядят из Африки и как, несмотря на географическую удаленность, они влияют на жизнь целых поколений.

«Ночь, когда мы исчезли» Николая В. Кононова

Документальный роман об эмигрантах и войне

Individuum, сентябрь. 18+



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





В пару к «Посмертию» отлично подойдет военный роман Николая Кононова. Судьбы агента, во время Второй мировой водящего за нос немецкую разведку, учительницы из оккупированного Пскова и сотрудничающего с нацистами ученого сплетаются с историями их потомков. Они живут 80 лет спустя, но условия очень похожи.



Николай Кононов — бывший редактор Forbes и главред «Секрет фирмы» — выпустил биографию Павла Дурова и книгу «Бог без машины» об успешных российских предпринимателях. Однако в 2019 году перешел на рельсы документальной прозы: роман «Восстание» о бунте заключенных в норильском Горлаге попал в шорт-лист премии «НОС». «Ночь, когда мы исчезли» выдержана в таком же ключе: объемные исторические документы и относительно небольшие авторские ремарки.



«Университет. Хранитель идеального» Сергея Зуева

Эссе о высшем образовании, написанные за решеткой

«Новое литературное обозрение», сентябрь. 12+



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Высшая школа социальных наук (Шанинка) в Москве — примерно то же самое, что Европейский университет в Петербурге. Небольшая частная институция, которая готовит первоклассных специалистов по культурному менеджменту, праву, социологии. Причем по программе, совместной с Манчестерским университетом. Получив статус оплота либеральной мысли и «белой вороны» среди подконтрольных государству вузов, Шаникна получила и уголовное дело в отношении ректора Сергея Зуева. Его вместе с замминистра просвещения Мариной Раковой обвинили в хищении бюджетных денег.



Сборник «Университет. Хранитель идеального» Зуев написал в СИЗО, где провел восемь месяцев в 2021–2022 году. Под обложкой — тексты о современной академической институции: какой она должна быть, что может и не может в реальных условиях. Зуев рассказывает о своем опыте и Шанинке, но не в ключе традиционной автобиографии, а в формате эссе, который дает больший простор мысли и позволяет диспутировать даже самому с собой.

«Утопия правил» Дэвида Грэбера

Эссе о бюрократии от автора «Бредовой работы»

Ad Marginem, сентябрь. 12+



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Американский антрополог и участник движения Occupy Wall Street Дэвид Грэбер полюбился россиянам благодаря книге «Бредовая работа» — о том, почему человечество бессмысленно и беспощадно губит свою жизнь в офисе. В новом сборнике эссе ученый расскажет, почему бюрократический аппарат, как раковая опухоль, разрастается на теле общества и откуда у людей взялось преклонение перед правилами и уставами.

Грэбер критикует бюрократию как истинный левак: объясняет, почему в борьбе с ней не стоит надеяться на рыночную экономику и как глобализация превратилась в «построение бюрократической системы планетарного масштаба». Текст получился более наукообразным, чем «Бредовая работа», и оставляет меньше поводов похохотать вместе с автором. Зато Грэберу можно от души посочувствовать, ведь он описывает и свои скитания по кабинетам государственных функционеров и банковских служащих.



«Сказки Гамаюн»-2 Александра Уткина

Русские народные сказки в форме комикса

«Бумкнига», октябрь. 6+



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





У сборника «Сказки Гамаюн» удивительная издательская судьба. Его создатель, художник из Обнинска Александр Уткин, сначала опубликовал книгу на английском и французском языках, и только в 2020-м ее первый том вышел на русском. Визуальное переосмысление отечественного фольклора получило номинацию на престижную премию имени Уилла Айснера, Уткин стал лауреатом премии Французской ассоциации критиков и журналистов в области комиксов.

Во втором томе комикса, который подготовило издательство «Бумкнига», Уткин экспериментирует со сказками о Василисе Премудрой, Бабе-яге и золотых яблоках, переплетая и дополняя сюжеты. Вы узнаете, как девочка-ведьма добыла волшебный огонь для своего отца, а сыновья умирающего короля ему золотые яблоки достали.

«Солдатик» Кристины Беллемо

Детская книга на актуальную тему

«Поляндрия», ноябрь. 6+



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





«У солдатика была форма. И винтовка на плече.

Вот его границы: на севере — голова в каске.



На юге — ноги в ботинках-амфибиях.

На востоке — левая рука, а в ней граната.

На западе — права рука, чтобы стрелять».

Книга Кристины Беллемо с иллюстрациями Вероники Руффато — отличный повод, чтобы начать разговор на серьезные темы с детьми младшего и среднего школьного возраста. Но вообще-то эта притча — не только о милитаризме. Она об одиночестве и отгороженности от мира, а также человеческом тепле, которое помогает их преодолеть.

Елена Стрельникова, «Фонтанка.ру»

