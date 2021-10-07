В четверг, 7 октября, стало известно имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Это писатель из Занзибара Абдулразак Гурна, более 50 лет проживающий в Великобритании.



Премию Гурне вручили «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами».



Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения и в середине 1960-х переехал в Великобританию в связи с антиарабскими настроениями на Занзибаре. Его родной язык — суахили, однако книги он пишет на английском языке. В настоящее время в звании профессора возглавляет аспирантуру на кафедре английского языка в Кентском университете в Кентербери.

