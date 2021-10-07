В четверг, 7 октября, стало известно имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Это писатель из Занзибара Абдулразак Гурна, более 50 лет проживающий в Великобритании.
Премию Гурне вручили «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами».
Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения и в середине 1960-х переехал в Великобританию в связи с антиарабскими настроениями на Занзибаре. Его родной язык — суахили, однако книги он пишет на английском языке. В настоящее время в звании профессора возглавляет аспирантуру на кафедре английского языка в Кентском университете в Кентербери.
Его первый роман «Память об отъезде» (Memory of Departure) был опубликован в 1987 году. В 1988 году вышел роман «Путь пилигрима» (Pilgrim’s Way), а в 1990-м — «Дотти» (Dottie). В 1994 году книга «Рай» (Paradise) была включена в шорт-лист Букеровской премии. Его последние романы — «У моря» (By the Sea, 2001) и «Дезертир» (Desertion, 2004). На русский язык его книги пока что не переводили.
Список номинантов года никогда не разглашается. Букмекеры называли в числе фаворитов японского писателя Харуки Мураками, француженку Мариз Конде, канадскую писательницу Маргарет Этвуд, кенийца Нгуги Ва Тхионго, румынского автора Мирчу Кэртэреску, канадскую поэтессу Энн Карсон, француженку Анни Эрно, а также российскую писательницу Людмилу Улицкую.
Размер Нобелевской премии — 10 миллионов крон (1,1 миллиона долларов).
Напомним, в прошлом году приз достался американской поэтессе Луизе Глюк «за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».