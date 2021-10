Его первый роман «Память об отъезде» (Memory of Departure) был опубликован в 1987 году. В 1988 году вышел роман «Путь пилигрима» (Pilgrim’s Way), а в 1990-м — «Дотти» (Dottie). В 1994 году книга «Рай» (Paradise) была включена в шорт-лист Букеровской премии. Его последние романы — «У моря» (By the Sea, 2001) и «Дезертир» (Desertion, 2004). На русский язык его книги пока что не переводили.