Нобелевскую премию по литературе присудили Луизе Глюк
8 октября объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк.
77-летняя Глюк (иногда пишут Глик) — член Американской академии искусств и литературы, лауреат премии Уоллеса Стивенса.
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия в этой области вручается автору «лучшего литературного произведения идеалистической направленности».
Полный список номинантов года традиционно не разглашается. Среди фаворитов этого года называли французскую писательницу Мариз Конде, канадскую поэтессу Энн Карсон, японского писателя Харуки Мураками, а также российских прозаиков Людмилу Улицкую и Владимира Сорокина.
Размер Нобелевской премии — 10 миллионов крон.