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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

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Королевская академия наук в Швеции 5 октября назвала победителя в области физики. Премия досталась ученым, которые занимаются моделированием климата.

Лучшими учеными в области физики названы Шукуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Париси. Первые двое занимаются моделированием климата. Последний изучает сложные физические системы.

В прошлом году премию по физике получили ученые, которые исследуют черные дыры.

Накануне были названы лауреаты в области медицины. Американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян изучают рецепторы температуры и прикосновения.

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