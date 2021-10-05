Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Королевская академия наук в Швеции 5 октября назвала победителя в области физики. Премия досталась ученым, которые занимаются моделированием климата.
Лучшими учеными в области физики названы Шукуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Париси. Первые двое занимаются моделированием климата. Последний изучает сложные физические системы.
В прошлом году премию по физике получили ученые, которые исследуют черные дыры.
Накануне были названы лауреаты в области медицины. Американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян изучают рецепторы температуры и прикосновения.