В день юбилея Стивена Кинга российские читатели назвали любимую его книгу

В день 75-летия Стивена Кинга, 21 сентября, названы итоги опроса российских читателей об их любимом произведении «короля ужасов». Больше других пользователям сервиса «ЛитРес», который проводил голосование, пришелся по душе роман «Зеленая миля». Его выше других оценил каждый третий респондент (33,9%). Также экранизацию этой книги назвали самой удачной из всех, что были сделаны по мотивам книг писателя.
«Зеленая миля» была написана в 1996 году, ее действие разворачивается в американской тюрьме 30-х годов прошлого века, а история повествование ведется от лица Пола Эджкомба — бывшего надзирателя. Экранизацией произведения занимался автор сценария и режиссёр Фрэнк Дарабонт, в картине сыграл Том Хэнкс.
Второе место у читателей занял роман «Оно» (29,3%) о том, как семеро друзей сражаются с чудовищем, убивающим детей и способным принимать любую физическую форму. Третье — «Кладбище домашних животных» (26,5%) о семье, которая после переезда, становится свидетелем чудовищных событий.
На четвертой строчке — психологический триллер «Сияние» (26,4%). Замыкает пятерку рейтинга цикл «Темная башня» (18,6%).
Также на сервисе проводился опрос насчет самых страшных и пугающих персонажей писателя. Первое место занял Пеннивайз (40,7%), вторым идет Джек Торренс (18,2%) — молодой учитель и бывший алкоголик из «Сияния», третьей оказалась дама — безумная медсестра Энни Уилкс (13%) из книги «Мизери».