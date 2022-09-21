В день юбилея Стивена Кинга российские читатели назвали любимую его книгу

В день 75-летия Стивена Кинга, 21 сентября, названы итоги опроса российских читателей об их любимом произведении «короля ужасов». Больше других пользователям сервиса «ЛитРес», который проводил голосование, пришелся по душе роман «Зеленая миля». Его выше других оценил каждый третий респондент (33,9%). Также экранизацию этой книги назвали самой удачной из всех, что были сделаны по мотивам книг писателя.



«Зеленая миля» была написана в 1996 году, ее действие разворачивается в американской тюрьме 30-х годов прошлого века, а история повествование ведется от лица Пола Эджкомба — бывшего надзирателя. Экранизацией произведения занимался автор сценария и режиссёр Фрэнк Дарабонт, в картине сыграл Том Хэнкс.

