Классика в новом звучании



Космические звуки наполнят дворец



9 апреля, 19:00, 12+



Во Дворец Белосельских-Белозерских на этих выходных стоит пойти ради концерта «Космос в музыке». Симфонический оркестр под управлением дирижёра Александра Титова среди прочего исполнит увертюру «Привет космонавтам» Льва Книппера, музыку Андрея Петрова к драме 1972 года «Укрощение огня» Даниила Храбровицкого, сюиту Юрия Потеенко из саундтрека к киноэпопее «Время первых», симфоническую версию The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd.



«Звёздные войны» теперь в Филармонии



11 апреля, 20:00, 6+



В Большом зале Филармонии Академический симфонический оркестр в свою очередь исполняет сочинения, связанные с темой космоса. Пришедшие услышат сюиты Густава Холста «Планеты» и сюиту из музыки к киносаге «Звездные войны» Джона Уильямса. За дирижёрским пультом — Анатолий Рыбалко. На сцену выйдет Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств.