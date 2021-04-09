Фото: vgnk с сайта Pixabay Поделиться Поделиться







Оцените театрализованный вариант антиутопии «Мы», не пропустите спектакль Евгения Гришковца, погуляйте по Пряжке, не забудьте отметить День космонавтики и посмотрите, как Дворцовый мост разводят под музыку.

Актуальное

«Тотальный диктант» — онлайн и офлайн

10 апреля, 14:00 и 15:30, 6+

В субботу в Петербурге, как и в десятках других городов, проходит акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». В этом году у участников есть возможность написать текст Дмитрия Глуховского и на русском, и на английском языках (в 14:00 или в 15:30 соответственно). Зарегистрировавшихся на площадки ждут в библиотеках, университетах и в коворкингах, где отрывки вслух зачитают известные актёры, музыканты и учёные, пожелавшие стать ведущими-«диктаторами». Тем участникам, которые решили присоединиться из дома, нужно заранее подготовить бланки и все остальное. Тексты онлайн им будут читать сам Дмитрий Глуховский, Гузель Яхина, Антон Долин и Диана Арбенина. При регистрации пользователи должны выбрать удобное время. Экспресс-лекции по русскому и public-talk с гостями будут идти весь день.



Соревнования ракет и стремление в космос

11 апреля, 6+

Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко в это воскресенье отменяет плату за вход в честь Дня космонавтики, а тематические мероприятия проходят по всех частях Петропавловской крепости. В 13:00 на вертолетной площадке начнутся XXII показательные старты моделей ракет: бумажные модели, изготовленные школьниками и студентами, запустят на высоту от 30 до 200 метров.

Фото: из официальной группы / vk.com Поделиться Поделиться







Гагарин появится на Дворцовом мосту

В ночь на 12 апреля, 01:00

Дворцовый мост в ночь с воскресенья на понедельник разводят под музыку композитора Андрея Петрова к фильму «Укрощение огня» о стремлении человека в космос. Ровно в 01:00 12 апреля на створках появится лазерная проекция с изображением Юрия Гагарина, фразой «Поехали!» и кораблём «Восток-1».



На театральной сцене

«Мы» Замятина станет спектаклем

9 апреля, 19:30, 16+

В Александринском театре на этих выходных — премьера спектакля «Мы. Люди» от «Творческой лаборатории» по мотивам антиутопии Евгения Замятина. В постановке режиссёра Дарины Козиновой перед зрителями воздвигнут «Великое Единое Государство», в реалиях которого встретятся инженер D-503 и загадочная I-330. Роли героев исполняют Артур Уркитис и Полина Журавлева. Все средства от продажи билетов уйдут на нужды подопечных «Ночлежки». Спектакль проходит на Новой сцене.



Александринка приглашает расследовать «крайм»

11 апреля, 19:45, 18+

Поиграть в присяжных заседателей и решить, что делать с преступником, совершившим убийство в 1990-х годах, если мораторий на смертную казнь в России вдруг отменят, получится у зрителей спектакля «Сцена суда. Крайм». Режиссёр Кирилл Люкевич обратился к пьесе Саши Филипенко — финалиста «Большой книги», «Ясной Поляны», автора романов «Красный крест», «Травля», «Возвращение в Острог». Показы пройдут на Новой сцене Александринского театра, а также онлайн в официальной группе площадки во «ВКонтакте». Наблюдать за происходящим и высказываться можно будет даже в Сети.



Фото: из группы Александринский театр и Новая сцена / vk.com Поделиться Поделиться







В Музкомедии сыграют «Между делом» Гришковца 8 и 9 апреля, 19:00, 18+ На сцене Театра музыкальной комедии в этот уик-энд — спектакль московского театра им. А. С. Пушкина «Между делом». В документальной драме Евгения Гришковца сыграют Алексей Агранович, Таисия Вилкова, Александра Урсуляк, Владимир Майзингер. Они расскажут историю о молодой художнице, которая попадает в СИЗО по обвинению в хранении наркотиков. Доказать, что девушка невиновна, предстоит её знакомому писателю.



Детей научат общаться с потусторонним

9 и 10 апреля, 6+

В Karlsson Haus — премьера спектакля «Кентервильское привидение». С фантастическими существами, которые очень любят веселиться, то и дело разбивая посуду в замке и оставляя алые пятна на полу, детей решил познакомить режиссёр Денис Полевиков. Двигаться кукол на сцене заставит Татьяна Стоя. Показ в пятницу пройдёт в 19:00, в субботу — в 12:00 и 14:30.

В музеях

Космическая медицина — теперь в музее

С 8 апреля, 6+

В Военно-медицинском музее заработала выставка «От Земли до Марса с остановкой на Луне». Экспозиция посвящена тому, с какими сложностями может столкнуться экипаж на орбите. В залах выставлено медицинское оборудование, скафандр и костюмы пилотов, а также оранжерейная установка «Лада», которая помогает выращивать продукты в условиях невесомости. Пришедшие узнают, что требуется от желающих стать космонавтами, и смогут выполнить тесты на наблюдательность, логику и внимание. Экспозицию дополняют фотографии сотрудника Института медико-биологических проблем РАН Олега Волошина: он запечатлел, как работают специалисты в области космической медицины.



Вещи Гагарина покажут на выставке

С 9 апреля, 6+

К 60-летию со дня полёта первого человека в космос Музей политической истории подготовил выставку, на которой горожанам показывают вещи Юрия Гагарина: форму подполковника Военно-воздушных сил СССР и берет, подаренный ему Фиделем Кастро. Помимо прочего на витринах — личные вещи конструктора Михаила Янгеля и карта полета корабля «Восход-2», составленная Алексеем Леоновым, — космонавтом, который первым вышел в открытый космос.

Альтернативная живопись стала «выходом»

До 18 апреля, 18+

Петербургский художник Алесь Лялюш уже больше семи лет рисует не красками на холсте, а при помощи стилуса на планшете. Свои работы печатает на акриле или на покрытых левкасом досках, применяя технику старения, чтобы каждый экземпляр приобрел индивидуальность. Полотна, созданные им за последние годы, мастер в апреле выставляет в галерее «Свиное рыло». Вход на экспозицию «Цифровой выход» — бесплатный.

Портреты и пейзажи реставратора Монплезира

До 2 мая, 12+



Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков организовал выставку Григория Гринберга. При жизни художник был в первую очередь известен как архитектор, специалист, руководивший реставрацией Михайловского дворца и Монплезира, преподаватель ЛЭТИ, брат советского живописца Владимира Гринберга. На экспозиции «Сквозь времена» посетителей ждут портреты друзей и знакомых мастера, случайных моделей, акварельные и масляные пейзажи и натюрморты.



Гибриды — в музее Аслана Чехоева

До 9 мая, 16+

Соскучившимся по особо замысловатым сюжетам стоит обратить внимание на экспозицию «Притча о красоте и чёрном дереве» в Новом музее Аслана Чехоева. Под таким названием в залах объединили полотна петербурженки Катерины Бородавченко, чьи работы находятся в собрании Художественного музея Дафэня в КНР, а также в частных коллекциях. В своих работах автор часто обращается к мифам и рисует фантастических существ. На некоторых полотнах люди, деревья, птицы буквально «прорастают» друг в друга и становятся единым целым.



Бабочки напомнят о страсти Набокова

До 24 апреля, 6+

Тем временем в Музее Набокова СПбГУ открылась выставка «Траектория бабочки». Увлечение этими насекомыми зародилось у писателя еще в детстве. Ко дню рождения Набокова в залах выставили плёночные фотографии бабочек, сделанные биологом Марией Кулак.



Фото: из официальной группы Музея Набокова СПбГУ / vk.com Поделиться Поделиться







Классика в новом звучании

Космические звуки наполнят дворец

9 апреля, 19:00, 12+

Во Дворец Белосельских-Белозерских на этих выходных стоит пойти ради концерта «Космос в музыке». Симфонический оркестр под управлением дирижёра Александра Титова среди прочего исполнит увертюру «Привет космонавтам» Льва Книппера, музыку Андрея Петрова к драме 1972 года «Укрощение огня» Даниила Храбровицкого, сюиту Юрия Потеенко из саундтрека к киноэпопее «Время первых», симфоническую версию The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd.

«Звёздные войны» теперь в Филармонии

11 апреля, 20:00, 6+

В Большом зале Филармонии Академический симфонический оркестр в свою очередь исполняет сочинения, связанные с темой космоса. Пришедшие услышат сюиты Густава Холста «Планеты» и сюиту из музыки к киносаге «Звездные войны» Джона Уильямса. За дирижёрским пультом — Анатолий Рыбалко. На сцену выйдет Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств.



Фото: с официального сайта Филармонии Поделиться Поделиться







Музыка в клубах

Бобунец вспомнит о прошлом

11 апреля, 20:00, 11+

Лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец после распада группы занимается сольным творчеством. С фанатами в Петербурге встретится в этот уик-энд в «Космонавте», чтобы вместе с ними исполнить и знаковые песни именитого рок-бэнда, и новые композиции, написанные им самим.

Tequilajazzz анонсирует будущее

9 апреля, 20:00, 12+

Группа Евгения Федорова Tequilajazzz выступает в «Космонавте» пятничным вечером. Музыканты сыграют альбом «Целлулоид» 1998 года, который принёс коллективу известность, от первой до последней песни, а если останется время, то побалуют поклонников релизами с еще не вышедшей пластинки.

Фото: facebook.com/Tequilajazzz.official Поделиться Поделиться







Узнать новое

По Пряжке проведут вместе с экскурсией

10 апреля, 15:00, 12+

Тем, кто соскучился по долгим пешим прогулкам, стоит обратить внимание на экскурсию «На берегах реки на букву «Пэ». Желающим узнать больше об истории Пряжки ведущая Анастасия Долгушова напомнит, что недалеко от реки жил Александр Блок, а в разное время в психиатрической больнице в этой части города бывали Даниил Хармс и Виктор Цой. Подробности встречи можно узнать в лектории Музея истории Петербурга.

Сны Набокова стали книгой на русском

10 апреля, 18:00, 16+

Владимир Набоков вел дневник сновидений и пытался разгадать смысл увиденного. Мимо подобных документов не смог пройти исследователь творчества писателя, переводчик романа «Пнин» Геннадий Барабтарло и подробно прокомментировал записи. Книгу «Я/сновидения Набокова» в начале 2021 года на русском языке выпустило «Издательство Ивана Лимбаха». На презентации в книжном магазине «Во весь голос» перед гостями выступят научный сотрудник Дома русского зарубежья, набоковед Андрей Бабиков и старший научный сотрудник музея-усадьбы «Рождествено» Данила Сергеев. К сожалению, сам Геннадий Барабтарло до этого момента не дожил. Он умер в 2019 году.



Фото: «Издательство Ивана Лимбаха» Поделиться Поделиться







На экране

Претендент на «Оскар» выходит в кино

С 8 апреля, 16+

В прокат вышел один из главных претендентов на «Оскар» этого года — «Минари» Ли Айзека Чуна. Перед зрителем развернётся история молодой корейской семьи, которая переезжает в Америку, чтобы возвести ферму, посадить сад и начать жить так, как всегда мечталось. Вот только растения не всходят и разводить мелкий скот тоже получается с трудом. Как отмечают критики, этот фильм очень личный — за основу режиссёр взял историю собственной семьи.

«Мортал Комбат» задаст жару

С 8 апреля, 18+

Продюсеру Джеймсу Вану, выпустившему «Пилу», и режиссёру-дебютанту Саймону Маккуойду удалось создать масштабную экранизацию игры «Мортал Комбат». Картина, где воины сражаются с Тёмными силами, чтобы защитить Землю, сумела установить рекорд этого года для голливудского кино по предварительным продажам билетов ещё до момента официальной премьеры. «Уроки фарси» — во всех залах

С 8 апреля, 16+

Новая лента Вадима Перельмана, известного по работе со Стивеном Спилбергом, Умой Турман, сериалу «Пепел» с Евгением Мироновым и Владимиром Машковым в главных ролях и многосерийному проекту «Измены», дошла до российских кинотеатров. «Уроки фарси» — это фильм о бельгийском еврее, который начинает учить немецкого офицера фарси, чтобы избежать газовой камеры. Вот только языка он совсем не знает и придумывает слова на ходу. Главные роли исполнили Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер, уже известный российскому зрителю по преображению в Николая II в скандальной «Матильде» Алексея Учителя.



Фото: скриншот с сайта YouTube Поделиться Поделиться





