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В кино покажут фаворита оскаровской гонки

8 апреля в кино начнут показывать «Минари», одного из главных претендентов на «Оскар» наравне с «Землей кочевников» Хлои Чжао. Это первый большой проект режиссера и сценариста Ли Айзека Чуна, который доверила ему передовая студия Брэда Питта Plan B — она уже десяток лет собирает урожай «Оскаров»: выпустила и «12 лет рабства», и «Лунный свет», и многие другие хиты.

Фото: кадр из фильма
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Фильм сразу подкупает своей открытостью и исповедальностью. В основе — собственная история режиссера и его семьи, которая переезжает из привычной для азиатских мигрантов Калифорнии на Дикий Запад, чтобы поставить там на ноги ферму. И в какой-то момент героям приходится выбирать: либо урожай и дело, либо духовная близость друг с другом.

В заглавие Чун вынес название корейского растения, вроде петрушки, но куда более питательного и сытного. Оно и выступает здесь сквозным образом: герои фильма тщетно выращивают овощи и пытаются разводить мелкую скотину, а их бабушка упорно продолжает сажать семена неприхотливой травки со своей родины, которой никакие кошмары и бедствия не грозят и которая точно вырастет и прокормит семью.

16+

Иван Чувиляев

Фото: кадр из фильма

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