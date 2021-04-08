Портрет Юрия Гагарина и лазерный «Восток-1» покажут на Дворцовом мосту

Лазерная проекция с изображением Юрия Гагарина появится на разведённом Дворцовом мосту в ночь с 11 на 12 апреля.
Как пишет издание «Петербургский дневник», действие начнётся в 01:00. Горожане услышат музыку композитора Андрея Петрова к фильму «Укрощение огня». Картина, снятая Даниилом Храбровицким в 1972 году, рассказывает историю освоения космоса. За основу взяты биографии Сергея Королёва и других советских конструкторов.
На пролёт моста в ночь на понедельник выведут световую композицию, на которой будет изображен не только портрет первого человека, побывавшего в космосе, но также «Восток-1» и символическая фраза «Поехали!».
Тематические изображения на Дворцовом показывают не впервые. В августе 2020 года мост разводили под песни Виктора Цоя и показывали портрет лидера группы «Кино» в день 30-летия со дня его гибели.
До этого в честь фестиваля «Опера — всем» створки Дворцового открыли под хабанеру из оперы Жоржа Бизе «Кармен» в исполнении Елены Образцовой.