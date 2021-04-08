Портрет Юрия Гагарина и лазерный «Восток-1» покажут на Дворцовом мосту

Лазерная проекция с изображением Юрия Гагарина появится на разведённом Дворцовом мосту в ночь с 11 на 12 апреля.



Как пишет издание «Петербургский дневник», действие начнётся в 01:00. Горожане услышат музыку композитора Андрея Петрова к фильму «Укрощение огня». Картина, снятая Даниилом Храбровицким в 1972 году, рассказывает историю освоения космоса. За основу взяты биографии Сергея Королёва и других советских конструкторов.



На пролёт моста в ночь на понедельник выведут световую композицию, на которой будет изображен не только портрет первого человека, побывавшего в космосе, но также «Восток-1» и символическая фраза «Поехали!».

