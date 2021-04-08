Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







Культовая видеоигра «Мортал Комбат» два раза вдохновляла кинематографистов на создание полнометражного игрового фильма — в 1995-м и 1997-м. В отличие от старых киноверсий, которые показались фанатам игры слишком «вегетарианскими» в смысле крови и жестокости, нынешний МК, снятый австралийцем-дебютантом Саймоном Маккуойдом, имеет прокатный рейтинг R, то есть 18+, и оправдывает его в первые минуты, нарушая одно из древнейших голливудских табу — убийство ребенка.

Изображенный на постере нового «Мортал Комбата» кунай, японский многофункциональный хозяйственный нож, появляется еще в прологе, где служит самым мирным целям — с его помощью мать семейства выковыривает с грядки салат на завтрак мужу и двум малюткам. Разумеется, эта краткая идиллия никого не может обмануть, но вселяет ощущение, что к семейным ценностям авторы нынешнего фильма испытывают гораздо большее уважение, чем их циничные предшественники в 1990-е.



После титров действие переносится из Японии 1670 года в современную Америку, где мы знакомимся с новым для МК героем — бойцом ММА (Льюис Тан), «человеком-боксерской грушей», берущим всего 200 долларов за выступление, — но этого ему хватает, чтобы содержать симпатичную жену и хорошенькую дочку-подростка, которая плетет ему браслетики на удачу. По одной ветви родословной, новый герой — ниндзя из преисподней (эту линию нетрудно просчитать с самого начала, так что предфинальным сюрпризом она становится только для самого бойца), а по другой — типичный голливудский семьянин из сотен стандартных боевиков, который никак не может вылупиться из привычного кокона в героическом качестве, пока над женой и ребенком не нависнет реальная угроза.



Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







В лаконичных диалогах старой экранизации запоминались несколько повторяющихся ударных фраз («Давай потанцуем»), а минимальный философский месседж сводился к тому, что суть «Мортал Комбата» не в смерти, а в жизни. Теперь концепция поднялась на новый, современный уровень — суть игры уже не в жизни как таковой, разворачивающейся спонтанно и неконтролируемо (как спонтанно хлестала энергия с экрана «Мортал Комбата», снятого Полом У.С. Андерсоном в 1995 году), а в тщательной выработке правильных жизненных принципов, в кропотливом лайф-коучинге. Раньше спасители мира начинали драться с любого момента действия, угодного режиссеру, — словно пускались в пляс, с удовольствием и без оглядки. В третьем тысячелетии, когда приличному человеку стыдно не иметь тренера личностного роста, нельзя просто так, оборвав важную фразу посередине, взять и вмазать оппоненту «с вертушки» — сначала надо проанализировать ситуацию и убедиться, что ты готов к драке, не столько физически, сколько морально.



В старых фильмах тоже периодически звучала болтовня про «самый главный страх» каждого из бойцов, который может помешать нашей победе. Похоже, тогда персонажи еле удерживались от смеха, хрюкая в рукав каждый раз, когда всплывала эта тема, но понимая, что нельзя же все время бегать, прыгать, драться и кувыркаться в воздухе под Techno Syndrome — надо иногда и поговорить для разнообразия. Теперь же и знаменитый Techno Syndrome практически не слышен (чтобы уловить в саундтреке косвенную цитату, придется напрячь слух), а говорильня все настойчивей оттесняет мочилово на второй план. Подобно изощренным коучам, убаюкивающим клиента специальной терминологией, сценаристы МК извлекают из богатого глоссария игры понятие «арканы» — внутренней силы, суперспособности, которую каждый из человеческих бойцов должен открыть в себе, иначе не выиграть турнир по спасению мира.

Однако главный представитель надоедливой разговорной стихии в новом фильме — это Кано (Джош Лоусон), беспринципный наемник и неотесанный идиот, который считает себя очень остроумным. Едва познакомившись с его развязными манерами, человек-боксерская груша задает вопрос, который может показаться неполиткорректным: «Он русский что ли?» Однако русским тут обижаться не на что, потому что Кано по сути вненационален, точнее, это типичное «лицо голливудской национальности», чья функция — взбалтывать пространство бессмысленными репликами, тянущими время и натужно симулирующими казарменный юморок: «Вот это я понимаю!», «Врать не буду, очень неплохо!», «Я что-то пропустил?», «А ты во всех местах блондинка?» Кроме того, балабол «отвечает» за что-то вроде культурного бэкграунда: одного персонажа называет Копперфильдом, другого Гендальфом, а также задает риторический вопрос, бьющий наповал: «Можно без гаррипоттеровщины?».



Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







Помимо этого фейерверка эрудиции, стоит отметить еще одно новшество сценаристов фильма, отразивших важную примету современного мира с его возрастающей бюрократизацией: спецназовку Соню Блейд в какой-то момент отстраняют от турнира, потому что у нее нет сертификата о соответствии, то есть «метки» — запечатленного на теле кругляшка с дракончиком.

Но главное сожаление от МК третьего тысячелетия — хореография батальных сцен не идет в сравнение с аналогами 90-х, где, несмотря на быстроту происходящего, ты в каждый момент умудряешься даже без рапида четко отследить, кто, кого, куда и чем ударил. В нынешнем фильме драки смонтированы в соответствии с новейшими тенденциями XXI века, то есть неразборчиво и кашеобразно. Иногда, впрочем, удается заметить удачную фаталити, переходящую в самую что ни на есть бруталити: лучше всего авторам удалось использование «стального сомбреро» Кунг Лао (Макс Хуан) в качестве циркулярной пилы, аккуратно распиливающей нужного персонажа вдоль хребта, после чего можно, наконец, преподнести знаменитую реплику «Чистая победа!» Впрочем, победа новой, более кровавой, экранизации МК над старой далеко не безоговорочна.



Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»

