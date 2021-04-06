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Гришковец представит петербуржцам свой новый спектакль по пьесе «Между делом»

8 и 9 апреля на сцене Театра музыкальной комедии покажут гастрольный спектакль московского театра им. А. С. Пушкина «Между делом». Пьесу о том, как один известный писатель пытался помочь юному дарованию, какие человеческие открытия совершили герои и что из этого всего вышло, драматург Евгений Гришковец написал в феврале прошлого года. После чего отправился с этим текстом в московский Пушкинский театр, а в итоге сам же спектакль по нему и поставил. В Петербург везут звездный актерский состав — на сцену выйдут Алексей Агранович, Таисия Вилкова, Александра Урсуляк, Владимир Майзингер.

Алексей Агранович и Таисия Вилкова
Алексей Агранович и Таисия ВилковаФото: предоставлено организаторами
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Среди узнаваемой бытовой обстановки (художник Николай Симонов) современные люди в современных обстоятельствах. Писатель Васневич (Алексей Агранович) пытается поддержать талант юной Зинаиды Серебровой, художницы-самородка непростой судьбы. Герой подтягивает связи для продвижения «откопанного» в провинции «бриллианта», но оказывается, что девушка находится в СИЗО по обвинению в хранении и сбыте наркотиков. Теперь Васневич вынужден использовать свои многочисленные знакомства, чтобы снять ложное обвинение (наркотиками торговал Зинаидин бойфренд) и не допустить ее осуждения.

По словам режиссера, «Между делом» — почти документальная драма, у героев которой есть реальные прототипы. Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда — и свои слабости. Мы знаем много случаев, когда хорошему человеку бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком».

Начало в 19:00

18+.

Наталия Эфендиева

Алексей Агранович и Таисия Вилкова
Алексей Агранович и Таисия ВилковаФото: предоставлено организаторами

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