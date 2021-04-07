Петербуржцев погрузят в помесь индустриализации и культуры — на берегах реки «на букву «Пэ»

Экскурсия от лектория Музея истории Петербурга называется «На берегах реки на букву «Пэ». Пряжка — не самая известная из рек нашего города. Это недоразумение исправят 10 апреля. 12+

Во времена основания нашего города эта река была «на букву «Че»: именовалась Чухонской. Пряжкой стала из-за пожароопасных прядильных амбаров, которые в 1730-х годах перенесли подальше от Адмиралтейства за Крюков канал, тогдашнюю окраину.



Есенин, Ахматова, Маяковский, Мейерхольд на Пряжке не жили — но бывали, потому что на Пряжке жил Александр Блок. Здание, в котором размещена психиатрическая больница (старейшая в городе), где в качестве пациентов были Хармс и пытавшийся откосить от армии Виктор Цой, изначально занимало исправительное заведение. Предназначалось оно «для лиц предерзостных, нарушающих благонравие и наносящих стыд и позор обществу», но угодить туда можно было, например, и за неуплату налогов или «дерзкое обращение с мужем».

