Петербуржцев погрузят в помесь индустриализации и культуры — на берегах реки «на букву «Пэ»

Экскурсия от лектория Музея истории Петербурга называется «На берегах реки на букву «Пэ». Пряжка — не самая известная из рек нашего города. Это недоразумение исправят 10 апреля. 12+
Во времена основания нашего города эта река была «на букву «Че»: именовалась Чухонской. Пряжкой стала из-за пожароопасных прядильных амбаров, которые в 1730-х годах перенесли подальше от Адмиралтейства за Крюков канал, тогдашнюю окраину.
Есенин, Ахматова, Маяковский, Мейерхольд на Пряжке не жили — но бывали, потому что на Пряжке жил Александр Блок. Здание, в котором размещена психиатрическая больница (старейшая в городе), где в качестве пациентов были Хармс и пытавшийся откосить от армии Виктор Цой, изначально занимало исправительное заведение. Предназначалось оно «для лиц предерзостных, нарушающих благонравие и наносящих стыд и позор обществу», но угодить туда можно было, например, и за неуплату налогов или «дерзкое обращение с мужем».
Пройдем по мосту имени шотландца Чарльза Берда, первого строителя пароходов на Неве. Ему (его литейному производству) мы обязаны, например, ангелом на Александровской колонне. Здешнему же жителю камнетесу Самсону Суханову скажем спасибо за огромные гранитные шары на стрелке Васильевского острова, Ростральные колонны и колоннады Казанского и Исаакиевского соборов.
«Помесь индустриализации и культуры», — высказался о Пряжке и ее окрестностях Иосиф Бродский. Узнаем больше 10 апреля на экскурсии с Анастасией Долгушовой, подробности на сайте Музея истории Петербурга в разделе «Лекции». Начало в 15:00.
Александра Шеромова