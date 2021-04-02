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В прокат выйдет немецкий фильм автора «Измен» и «Пепла»

С 8 апреля в кинотеатрах начнут показывать «Уроки фарси», едва ли не самый необычный и неожиданный фильм прошлого года. Снял его Вадим Перельман, человек, что называется, интересной судьбы. Русский эмигрант в Америке, он дебютировал спродюсированным Спилбергом фильмом «Дом из песка и тумана», работал с крупными студиями, потом неожиданно вернулся в Россию, где снял два успешных сериала — «Пепел» и «Измены». А теперь он взялся за камерный и очень выразительный международный — русско-немецко-белорусский — проект о Второй мировой.

Фото: wnfilms.ru/
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Это простая и одновременно очень находчиво придуманная история о бельгийском еврее (его играет аргентинец Науэль Перес Бискаярт), который, чтобы выжить во время Холокоста, выдает себя за перса. Лагеря и газовой камеры он избегает, но внезапно рядом с ним оказывается немецкий офицер (Ларс Айдингер, тот самый, что играл Николая Второго в скандальной «Матильде»), который мечтает выучить фарси. А тут, рядом — живой носитель языка, почему бы у него не взять пару-тройку уроков. И фальшивому персу приходится на ходу придумывать язык, которого он, конечно, не знает, и учить ему своего спасителя — все-таки от этих уроков зависит его жизнь.

16+

Иван Чувиляев

Фото: wnfilms.ru/

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