«Тотальный диктант» открыл площадки для регистрации

На наиболее популярных площадках в Петербурге места закончились в течение нескольких часов. Тем, кто хотел написать текст в главном кампусе РГПУ им. Герцена под руководством актрисы и режиссёра Мюзик-холла Натальи Индейкиной, на территории Политехнического университета, где «чтецом» стал артист Борис Смолкин, или в коворкинге «Ясная поляна», куда приедет спортивный комментатор Кирилл Набутов, придётся выбирать другие точки.

Международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» открыла регистрацию на все площадки. Чтобы стать участником проекта, необходимо зайти на сайт проекта , выбрать вариант написания диктанта — очно или онлайн, а также определиться с местом.

Напомним, что в этом году у участников появилась возможность написать диктант не только на русском, но и на английском языке. Автор обоих текстов — Дмитрий Глуховский. При проверке текстов на иностранном языке будут учитываться только орфографические ошибки, пунктуационные на отметку не повлияют.



Участников просят не забывать паспорт 10 апреля и не опаздывать. Акция с текстом на русском стартует в 14:00, на английском — в 15:30.



Как 1 апреля сообщили организаторы, традиционный «Тотальный диктант» должен пройти в 750 городах из 60 стран, среди которых Индия, Коста-Рика, Никарагуа, Перу, а его англоязычную версию опробуют в 28 городах на 65 площадках.



В Москве в списке «чтецов» — то есть ведущих, которые зачитывают текст аудитории вслух, — в этом году выступят Владимир Познер, Николай Цискаридзе, Антон Долин, Юрий Колокольников, Анатолий Вассерман и другие звёзды.



В 2021 году статус «столицы» «Тотального диктанта» перешёл от Петербурга Якутску. Именно там на одной из площадок свой текст прочитает Дмитрий Глуховский.

