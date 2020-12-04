Сразу два российских фильма вошли в «топ-10» лучших лент года The New York Times

Картины «Дылда» Кантемира Балагова и «Гунда» Виктора Косаковского вошли в «топ-10» лучших фильмов 2020 года. Рейтинг составило издание The New York Times.
Журналисты описали «Дылду» как «трагическую, болезненную, ослепительную срежиссированную драму». Несмотря на то что в российском прокате картина ученика Александра Сокурова о двух девушках-фронтовичках в послевоенном Ленинграде вышла ещё в 2019-м, признание в США она получила только теперь. В январе 2020 года «Дылда» была награждена призом FIPRESCI на международном кинофестивале в Палм-Спрингс. До этого заработала сразу две награды в Каннах, была отмечена на Женевском кинофестивале, вошла в шорт-лист «Оскара» в номинации «Международный художественный фильм». В рейтинге фильмов года «Дылда» находится на 10-м месте.
Картина петербургского режиссера-документалиста Виктора Косаковского «Гунда» необычна тем, что на экране не появляются люди: главные герои — свинья Гунда и её друзья по ферме. Продюсированием фильма, который показывали на Берлинском кинофестивале, занимался Хоакин Феникс («Джокер»). В чёрно-белой ленте критики The New York Times увидели «изысканный взгляд на жизнь животных» и определили её на третье место в рейтинге.