Tequilajazzz сыграет в Петербурге легендарный альбом «Целлулоид»

Недавно сыграл концерт Optimystica Orchestra, а теперь пришел черед другой группы Евгения Федорова — Tequilajazzz, по которой большинство и знает петербургского музыканта. 9 апреля в клубе «Космонавт» состоится поистине знаковый концерт — легендарная группа сыграет свой альбом «Целлулоид». (12+)

На всякий случай объясним: вышедший в 1998 году «Целлулоид» принес Tequilajazzz народную славу, а композиция «Зимнее солнце» до сих пор считается едва ли не самой популярной песней Федорова. Именно эта композиция возглавляет топ по прослушиваниям Tequilajazzz в «Яндекс Музыке», а «Целлулоид» успешно держит лидерство в списке самых популярных альбомов группы.

Коллектив обещает, что на концерте релиз прозвучит целиком от первой до последней ноты. Однако угощать будут не только ностальгией — в пресс-релизе есть формулировка: «...если очень повезет, заодно с премьерами новых песен». Вероятно, так поклонников побалуют в свете скорого выхода нового альбома Tequilajazzz — релиз ожидается осенью. Интриги добавляет тот факт, что это будет первая с 1999 года номерная пластинка группы. 22 года ждали и еще немного подождем.



А пока есть повод еще раз переслушать «Целлулоид», подпевая знакомым куплетам.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

