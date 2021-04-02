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Петербуржцам расскажут, что снилось Набокову

10 апреля в книжном магазине «Во весь голос» состоится презентация книги «Я/сновидения Набокова» — дневника сновидений писателя с комментариями известного исследователя его творчества Геннадия Барабтарло, который также выступил составителем сборника. В России эту книгу ждали больше трех лет, в начале этого года ее выпустило «Издательство Ивана Лимбаха».

Фото: «Издательство Ивана Лимбаха»
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В середине шестидесятых Владимир Набоков решил проверить теорию британского философа Джона Данна, который полагал, что более позднее по времени событие находит отражение в более раннем сне человека — то есть в своих сновидениях человек как бы может видеть будущее. Каждое утро в течение восьмидесяти дней Набоков записывал свои сны на карточках и таким образом пытался понять природу времени и, возможно, разгадать загадку смерти.

Всего получилось 64 сна на 118 карточках. Переводчик набоковского романа «Пнин» на русский язык и автор нескольких монографий о творчестве писателя, литературовед Геннадий Барабтарло прокомментировал пересказы сновидений, сопоставил их с описаниями снов в книгах Набокова и указал на примеры писательского ясновидения, а также дополнил издание фотографиями оригинальных карточек. На английском книга вышла в 2017 году, а до выхода работы на русском Барабтарло, к сожалению, не дожил.

В Петербурге книгу представят научный сотрудник Дома русского зарубежья, набоковед Андрей Бабиков и старший научный сотрудник музея-усадьбы «Рождествено» Данила Сергеев.

Встреча состоится в субботу, 10 апреля, в 18:00 в книжном магазине «Во весь голос» (Маяковского, 19). Вход свободный.

16+

Елена Васильева

Фото: «Издательство Ивана Лимбаха»

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