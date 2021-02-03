Устроили тут ромашку, выходим — не выходим. Петербургский протест после суда над Навальным растерялся на коротком уведомлении

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В полдевятого вечера, минут через семь после того, как суд отправил Алексея Навального в колонию на 2,8 года, телеграм-канал его команды сообщил: «Ждем вас на Манежной площади». В Петербурге есть своя «манежка», но никто не дернулся, речь шла о Москве. В Северной столице все напряженно вглядывались в сообщения другого канала, который водил тысячи людей в воскресенье по центру города. Тот молчал около часа, и молчание это было красноречивее всяких слов. В 21:21 там появилось: «Навального хотят посадить в тюрьму. Мы выходим на Невский проспект прямо сейчас». Через 4 минуты сообщение в телеграм-канале удалили. Стало понятно, что Россия будет свободной в другой раз.



Ситуация сложилась двусмысленная. В Москве на Манежной уже вовсю проходил «парад» в честь Навального, шли задержания, людей били дубинками в лицо, а в Петербурге, казалось, какие-то неведомые люди отталкивали друг друга от компьютерной клавиатуры. Через несколько минут сообщение о выходе на Невский снова появилось; к тому времени, впрочем, у Гостиного двора шли задержания. «Фонтанка» следила за всем происходящим в режиме трансляции.

Ясности не прибавилось: в петербургском штабе Навального заявили, что не организуют никаких акций вечером во вторник. На вопрос, кто же тогда публикует призывы в нашу местную Nexta, ответили: «Волонтеры».

В 21:45 пришел лесник — в смысле московский штаб, что-то вроде администрации президента в этой системе координат (интересно, что все наказы по перекрытиям Петербурга, по данным «Фонтанки», Смольный тоже получает из взаправдашней АП). Столица повторила от себя для непонятливых: «Питер, выходим на Невский проспект прямо сейчас». Только после этого петербургский канал начал вести трансляцию всего, что творилось на Невском проспекте, где смешались люди, кони, собаки и рэперы.



К воскресной массовости (а уже тем более к субботней, 23 января) петербургский вечер вторника не подобрался даже близко. В мире профессиональных единоборств есть понятие — выйти на коротком уведомлении. То есть два бойца тренируются месяцами перед схваткой, а за две недели до поединка один из них заболевает, и ему срочно ищут замену среди тех, кто более или менее в форме. Этот «счастливчик» теперь должен за 10 дней в спортзале согнать вес и выйти в ринг против соперника, который долго ждал и готовился.

На вопрос о призывах Шредингера петербургский штаб Навального ответил «Фонтанке»: «Изначально мы не планировали ничего устраивать. Люди пошли стихийно. И мы в таком случае просто не имели права не поддержать. Люди вышли. Это их право. По поводу постов: так как все возникло стихийно, мы не сразу сориентировались. Все были вчера немного на эмоциях». Насколько можно судить, сбой предопределили и эмоции, и репрессивная активность, которую власти развернули накануне суда над лидером оппозиции. Главу петербургского штаба Навального арестовали 29 января еще на 10 суток, хотя у нее как раз заканчивался первый арест — за участие в акции 23 января. 2 февраля, прямо в день заседания в Мосгорсуде, в спецприемник отправили и еще одного яркого сотрудника штаба и лидера «Альянса учителей» — Даниила Кена. Ему вменили организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (речь опять о 23 января).



По данным «Фонтанки», импульсивное решение об отказе от акции в Петербурге принял один из сотрудников центрального штаба. На том, чтобы все же выходить, действительно настаивали волонтеры, которых привлекли для координации работы понесшего потери штаба. Часть этих добровольцев находится в данный момент за границей. Они связались с ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, внесен в список иностранных агентов. — Прим. ред.) и пролоббировали призыв поддержать Навального действием.

В итоге почти 2,5 часа несколько сотен навальнинцев двигалась по Невскому проспекту в различных направлениях, время от времени рассыпаясь по окрестным дворам. Полиция, как и за два дня до этого, выбрала тактику массовых задержаний. По данным ОВД-инфо, в Петербурге в автозаки отправились 246 человек, в Москве — 1 116 человек, в целом по России — 1 377. «Москва, Питер, спасибо! Россия будет свободной благодаря таким отважными, как вы, — откликнулся центральный штаб Навального. — Ничего не бойтесь и берегите себя! Мы обязательно снова выйдем на улицы города».



Днем 3 февраля суды начали рассматривать дела тех, кто накануне гулял по Невскому. Родственники некоторых задержанных сообщают, что до сих пор не знают, где находятся их родные. В каких условиях приходится коротать время до суда и каковы арестные сроки задержанным ранее — читайте в материале «Фонтанки».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

