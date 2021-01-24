Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Тысячи петербуржцев вышли на несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Небывалое скопление людей парализовало движение транспорта на Невском проспекте. Такой массовой акции протеста город не видел давно. По разным оценкам, на улицу вышли от 5 до 20 тысяч человек. Официальных данных о численности пока нет. Полицейские 4поначалу вели себя нежно, прелюдия длилась несколько часов, но все же в ход пошли дубинки. И та, и другая сторона закончили день с потерями.



Первые три автобуса с задержанными свернули с Адмиралтейской набережной на Дворцовый проезд еще за час до начала несанкционированной акции на Сенатской площади. В одном из них покачивалась целая связка воздушных шаров — забирали самых заметных, в том числе журналистов. Сотруднику «Фонтанки» объяснили, что «аккредитация» на мероприятие есть только у каналов «Россия» и «Первый». Госканалы к вечеру отработали митинг словно школьники, которые списывают друг у друга «домашку». Про геленджикский дворец, который и стал поводом для выхода на улицу, скромно умолчали.



Сенатскую площадь огородили загодя целым коридором из металлических сегментов, похожих на кроватные спинки. Входы и выходы в коридор охраняли бойцы ОМОНа. Абсолютное большинство собравшихся горожан уже давненько отпраздновали совершеннолетие. У Исаакиевской площади прогуливались мужчины и женщины интеллигентного вида, средних лет вместе с уже повзрослевшими детьми, вчерашние студенты и даже пенсионеры.

Как только в Александровском саду начали выкрикивать первые лозунги, бойцы колонной побежали на звук. Сегменты ограждения не были скреплены между собой, и местами повалились практически сразу, когда протестующие шарахнулись от приближающихся правоохранителей. Задержанных выводили по одному под крики: «Позор!». Пожилой мужчина заговорил с юным соседом: «Это же ваше будущее крадут, смотри!». «Так я поэтому сюда и пришел!» — горячо отзывался парень.



Около 14 часов толпа стала плотнее, в ОМОНовцев полетели первые снежки. Люди начали выстраиваться в «стенку», сцепившись локтями, и двигаться в сторону Сенатской площади. Теперь задержанных перестали «отдавать» просто так, люди цеплялись за них, кого-то бойцы протащили волоком в сторону припаркованных напротив Петровского спуска автобусов.

Благовещенский мост закрыли для пешеходов. Житель Васильевского острова спешил на большую землю к площади Труда, пришлось сесть в 6-й автобус. «Россия будет свободной», — сообщил он, входя в салон. Пассажиры понимающе засмеялись, кто-то поддержал: «Иначе не добраться».

На Сенатской площади протестующие, сцепившись локтями, встали в «стенку» перед цепью ОМОНа, выкрикивая лозунги. В сужающемся просвете между людьми в броне и людьми в куртках и пальто миниатюрная старушка что-то объясняла ОМОНовцам, девушка в кокошнике пела для них хорошо поставленным голосом: «Каким ты был, таким ты и остался», а какой-то юноша спросил, почем они не на стороне народа. «В Америку езжай», — буркнул один из черных шлемов, но дальнейшую дискуссию поддерживать не стал.

Митингующие беспорядочно ходили с одной стороны на другую по пешеходным переходам возле Исаакиевского собора, пока в канале «Свободу Навальному», созданному когда-то еще под митинг «Он вам не Димон» в 2017 году, не написали «Выходим на Адмиралтейский и идем в сторону Невского». Одновременно со стороны Конституционного суда показались солдаты-срочники, и толпа повалила по заснеженным дорожкам Александровского сада вдоль Адмиралтейского проспекта, крича то про аквадискотеку, то про свободу. Ограждения, установленные по границам сада напротив Гороховой улицы, повалили. Ещё соблюдая правила дорожного движения, ожидая зеленого света, толпа перебралась на другую сторону. Людей оказалось так много, что без чьих-либо подсказок, они заняли проезжую часть. Неподготовленные к такой выходке водители оказались в растерянности, они открывали окна, сигналили и даже включали музыку.



У Манежа один из протестующих прорвал ограждение и ударом в голову свалил сотрудника ДПС. Агрессор успел скрыться в толпе.

Гороховая и Малая Морская мгновенно стали пешеходными. Какой-то парень вскарабкался на светофор и, под крики и аплодисменты, завесил его бело-красно-белым флагом. Несколько человек забрались в кузов грузовика, застрявшего в пробке из машин и людей, и некий товарищ среднего возраста с упоением начал зачитывать оттуда свои стихи. Текст было не разобрать, но благодарные слушатели у этой минутки поэзии нашлись. Правда, как только пространство немного расчистилось, грузовик тронулся с места, увозя внезапный театр в неизвестном направлении. Станция метро «Адмиралтейская», которую в полдень закрывали, начала работать, но люди шли мимо, в надежде попасть на Невский.



Под кричалку «Мы здесь власть» голова колонны остановилась возле Казанского собора. Там проезжую часть перегородил грузовик Росгвардии. В выстроившихся цепочкой омоновцев полетели снежки. «Слабовато», — прокомментировал один из росгвардейцев. Затем в воздухе внезапно появились полулитровые пакеты с молоком. Один из них шлепнулся рядом с группой протестующих и обрызгал синтепоновую куртку молодого оппозиционера.



Видимо, оценив масштаб, росгвардейцы перестали сдерживать толпу и пропустили людей дальше. Следующее препятствие ждало возле Думской улицы: автобусы, цепь ОМОНа и полицейский, требующий участников акции разойтись. Пожилая женщина попыталась добиться от полицейского, чтобы её пропустили к Гостиному двору, услышав отказ, заявила, что пролезет между автобусами, но несколько курток и фигура не позволили. «Худеть надо», — усмехнулся полицейский, наблюдавший за попыткой.



Возле Михайловской улицы «омоновцы» стояли с дубинками на плечах, укрывшись железными щитами. Казалось, что спустя секунды они обрушатся на расхрабрившихся протестантов, но, видимо, получив иной приказ, они внезапно сменили настрой. Пожилой мужчина подошёл к одному из них:

— У вас совесть есть? Достоевский писал, что совесть — это поле битвы Бога и дьявола («Здесь диавол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» — оригинальная цитата. — Прим. ред.).

— Мужчина, будь добры, проходите, пожалуйста на выход, вот туда, в сторону Михайловской улицы.



Шествие потянулось на Марсово поле. К этому времени толпа заметно помолодела. Пестрели разноцветные головы собравшихся, доля пирсинга в носу среди участников была явственно выше, чем в среднем по стране. Звучали восторженные разговоры: «ни *** себе!».



Двух пацанов лет 14 журналист «Фонтанки» заметил на Итальянской улице, они, завидев бродягу довольно маргинального вида, бросились к нему стрелять сигареты. Тот охотно поделился и по-пиратски басом выкрикнул: «Свободу!».

Среди протестующих были даже семьи. Так, дойдя до Марсова поля, мама, папа и ребенок выдохнули, осмотрелись, поняв, что шествие на время прекратилось, приняли стратегическое решение: «Будем считать, что на этом все, а тебя уже пора кормить», — сказал отец, обращаясь к сыну — на вид 6-летнему.

Протестующие дружно полезли на мемориал павшим бойцам революции. Оставшиеся внизу периодически начинали скандировать: «Слезай, слезай!». «Это же памятник!» — укоряли они. Кто-то слезал, но освободившееся место не долго пустовало. Тем временем ОМОН выстроился колоннами. Единицы оставшихся участников с удовольствием делали фото, сцепляя пальцы сердечком.



От Марсова поля митингующие сначала попытались пройти к Гостиному двору, но затем, наткнувшись на оцепление, свернули к площади Восстания. Там, гурьбой кинувшись через проезжую часть, они залезли на стелу. В этот раз полицейские уже реагировали не так спокойно: на скандирующих «свободу» полетели дубинки.

Терпение ОМОНа кончилось и несогласных начали методично и жестко паковать в автобусы. Досталось велосипедисту, которого избили дубинками и ногами. 54-летнюю женщину полицейский ударил ногой в живот. Она упала и сильно ударилась головой. Пострадавшую госпитализировали.

У Московского вокзала задержанного волокли по асфальту. Он горлопанил с надеждой: «Помогите! Ведь один за всех и все за одного...» Смельчаков не нашлось.



Прямой эфир не дали закончить корреспонденту «Эха Москвы» в Петербурге Арсению Веснину. Полиция отобрала у него телефон. Всего во время протеста в автозаки переместились 16 корреспондентов, Петербург стал лидером по этому показателю.



Загнав часть людей на Гончарную улицу, омоновцы по команде «атака» обрушивались на молодых людей. Несмотря на призывы соратников Навального по телеграм-каналам завершить акцию, горожане столпились у Гостиного двора. Задержания пошли одно за другим, по какому принципу хватали людей, неясно. Вместе с задержанными в автобус посадили и двух журналистов: несмотря на жилетки и рукава с надписью «пресса». Одного выпустили, второго, несмотря на попытки коллег убедить силовиков, — увезли с остальными.



По разным оценкам в протестных гуляниях приняли участие от 5 до 20 тысяч человек. Разошлись во мнениях и корреспонденты «Фонтанки»: так, в моменте, когда протестующие бегали от ОМОНа по Сенатской площади, один из журналистов оценил их в 2–3 тысячи человек, при этом в шествии по Невскому проспекту, по предположению другого журналиста, принимали участие не менее 10 тысяч. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пока не даёт данных по задержанным. По информации активистов, в отделы полиции уехали более 300 человек.



Ксения Клочкова, Венера Галеева, Ирина Корбат, Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

