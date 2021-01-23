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«Ребята, одумайтесь». Полицейский в Петербурге сбил женщину ударом ноги в живот

Сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции ударил ногой в живот участницу несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. По словам очевидцев, она вела себя мирно и пыталась вразумить полицейских разговорами. Жестокость правоохранителя попала на видео.

Как сообщила «Фонтанке» автор ролика петербурженка Ирина, пострадавшей женщине было на вид около 50 лет. Она вела себя адекватно, не трогала полицейских, лишь поговорила с ними: «Что вы делаете? Вы против народа, это же ваши дети».

Ирина Матвеева

На видео видно, что женщина вступилась за задержанного на площади Восстания. «Зачем вы его схватили, ребята?» — обратилась она к силовикам. В ответ один из них со всей силы ударил ее в живот. Женщина упала и ударилась затылком о землю.

Очевидцы позвонили в скорую, им ответили, что быстрее было бы обратиться за медицинской помощью к фельдшеру на Московском вокзале. Сочувствующие отвели пострадавшую на вокзал.

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Комментарии (216)

Макс Никольский
Мало врезал. И да, в мягкие ткани=в живот. Мог бы железом по башке и в отсутствии мозгов тётка стала бы овощем, добавив проблем семье.
Никакого возбуждения по превышению не будет, разочарую. Только если политически перспективно будет разумно его слить-сольют как "жемчужного прапора".
И если кто не в курсе: есть правило ДДД на дороге, есть правило "не тронь-не завоняет" по жизни... Нельзя приближаться нормальным людям к таким "мероприятиям" в принципе. А приблизился- получи по башке и не ной...
Александр Коновалов
Вицегубернатор Елин уже же многократно пояснял, что «ПОЛИЦИЯ- орган насилия. Насилие- прямая обязанность полицейских».
Вот этот фашист, руководствуясь словами чиновника, бьет ногой в живот чью-то мать. Нормально же, Елин?
Вот результат твоих слов. Пёс.
sdpolx
Меня одного удивило, что видео обрезано? Я один удивлен, что нет никаких последующих кадров? Где, например, бросившиеся помогать упавшей женщине? Почему видео такое кургузое??
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