Сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции ударил ногой в живот участницу несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. По словам очевидцев, она вела себя мирно и пыталась вразумить полицейских разговорами. Жестокость правоохранителя попала на видео.



Как сообщила «Фонтанке» автор ролика петербурженка Ирина, пострадавшей женщине было на вид около 50 лет. Она вела себя адекватно, не трогала полицейских, лишь поговорила с ними: «Что вы делаете? Вы против народа, это же ваши дети».