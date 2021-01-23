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На площади Восстания дубинками и ногами избили велосипедиста

В Петербурге на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального вечером 23 января досталось велосипедисту.

Видеозапись нападения сотрудников полиции на мужчину на двухколесном транспорте заснял оператор «Фонтанки». Велосипедиста повалили на землю на площади Восстания, после чего прошлись по нему дубинками и пинали ногами.

ОМОН жестко задерживал протестующих на площади Восстания. Люди стекались туда после того, как от участников акции «зачистили» Марсово поле.

Сегодня в Петербурге, как и в других городах России, проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. За пару часов в Северной столице задержали около 200 человек, есть случай нападения на сотрудника полиции. О том, что произошло в Петербурге в первые часы акции, читайте по ссылке.

«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.

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Комментарии (44)

SU LUX INN
вообще-то Я против т.н. силовиков, поскольку они - сатрапы Режима, но в данном случае нельзя их не поддержать! Петербург - город для Простого народа, а не для велосипедистов! не проехать из-за них на Машине - то очередной велосипедист хрустнет, то на велодорожку напорешься! раз уж так нравится Нетрадиционный вид транспорта - катайтесь у себя во Дворе, либо на Даче! не лезьте на Улицы!
Валерий Валерьевич
Скотство , на него надо отвечать тем же
OldObyvatel
- Отлупить несогласных и велосипедистов!
- Велосипедистов-то за что?
- Значит против несогласных ничего не имеете?
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