Видеозапись нападения сотрудников полиции на мужчину на двухколесном транспорте заснял оператор «Фонтанки». Велосипедиста повалили на землю на площади Восстания, после чего прошлись по нему дубинками и пинали ногами.

ОМОН жестко задерживал протестующих на площади Восстания. Люди стекались туда после того, как от участников акции «зачистили» Марсово поле.



Сегодня в Петербурге, как и в других городах России, проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. За пару часов в Северной столице задержали около 200 человек, есть случай нападения на сотрудника полиции. О том, что произошло в Петербурге в первые часы акции, читайте по ссылке.

