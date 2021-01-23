В Петербурге на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального вечером 23 января досталось велосипедисту.
Видеозапись нападения сотрудников полиции на мужчину на двухколесном транспорте заснял оператор «Фонтанки». Велосипедиста повалили на землю на площади Восстания, после чего прошлись по нему дубинками и пинали ногами.
ОМОН жестко задерживал протестующих на площади Восстания. Люди стекались туда после того, как от участников акции «зачистили» Марсово поле.
Сегодня в Петербурге, как и в других городах России, проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. За пару часов в Северной столице задержали около 200 человек, есть случай нападения на сотрудника полиции. О том, что произошло в Петербурге в первые часы акции, читайте по ссылке.
«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.