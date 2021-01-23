Силовики начали жестко разгонять участников несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального с площади Восстания в Петербурге вечером 23 января.
Прибывшие на площадь Восстания люди перекрывали улицы. Толпа облепила обелиск «Городу-герою Ленинграду» и скандировала: «Перемен!» Через несколько минут к площади подъехал сотрудники ОМОН и начали задержания. Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», правоохранители избивали людей дубинками.
Протестующих оттеснили к Московскому вокзалу и погнали на Гончарную улицу. Там сейчас проходят жесткие задержания. Корреспондент «Фонтанки» услышал, что сотрудники ОМОН ожидают подкрепления.
Сегодня в Петербурге, как и в других городах России, проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. За пару часов в Северной столице задержали около 200 человек, есть случай нападения на сотрудника полиции. О том, что произошло в Петербурге к 16:00, читайте по ссылке.
«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.