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ОМОН начал жестко разгонять протестующих с площади Восстания в Петербурге. В ход пошли дубинки

Силовики начали жестко разгонять участников несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального с площади Восстания в Петербурге вечером 23 января.

Прибывшие на площадь Восстания люди перекрывали улицы. Толпа облепила обелиск «Городу-герою Ленинграду» и скандировала: «Перемен!» Через несколько минут к площади подъехал сотрудники ОМОН и начали задержания. Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», правоохранители избивали людей дубинками.

Протестующих оттеснили к Московскому вокзалу и погнали на Гончарную улицу. Там сейчас проходят жесткие задержания. Корреспондент «Фонтанки» услышал, что сотрудники ОМОН ожидают подкрепления.

Сегодня в Петербурге, как и в других городах России, проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. За пару часов в Северной столице задержали около 200 человек, есть случай нападения на сотрудника полиции. О том, что произошло в Петербурге к 16:00, читайте по ссылке.

«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.

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Комментарии (43)

265039485
Ну в общем то и правильно сделали.
CET
Кремль жидко обгадился.
мухомор
Смотрю в чатике все те же ники. Никто не пошёл значит. Диванные демонстранты ах-ха-ха-ха.
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