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В Петербурге один из протестующих напал на сотрудника ГИБДД. Удар по лицу запечатлела видеокамера

Петербуржец прорвался за ограждения во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального и напал на сотрудника ГИБДД 23 января.

Мужчина прошёл за ограждения у Манежа на Исаакиевской площади. Горожанин ударил в лицо сотрудника ГИБДД. От удара полицейский рухнул на землю и потерял шапку. Затем агрессора настиг коллега пострадавшего. Мужчину задержали.

Сейчас старший сержант Ломаченко и капитан Федоров находятся в травмпункте. Их осматривают врачи.

В Петербурге продолжается несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестующие вышли на центральные улицы города. Гороховая улица и Невский проспект оказались перекрыты для транспорта.

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Комментарии (87)

citywizard
Этого надо посадить без всяких "условно".
SergBlog
Провокатор 100%
CassNeverhood
#работайтеБратья
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