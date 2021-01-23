Петербуржец прорвался за ограждения во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального и напал на сотрудника ГИБДД 23 января.

Мужчина прошёл за ограждения у Манежа на Исаакиевской площади. Горожанин ударил в лицо сотрудника ГИБДД. От удара полицейский рухнул на землю и потерял шапку. Затем агрессора настиг коллега пострадавшего. Мужчину задержали.

Сейчас старший сержант Ломаченко и капитан Федоров находятся в травмпункте. Их осматривают врачи.



В Петербурге продолжается несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестующие вышли на центральные улицы города. Гороховая улица и Невский проспект оказались перекрыты для транспорта.