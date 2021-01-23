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Напавший на сотрудника ГИБДД в Петербурге улизнул в толпу протестующих. Полицейские схватили не того

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, напавшего на сотрудника ГИБДД во время несогласованной акции в Петербурге 23 января. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.

У Манежа мужчина выскочил на проезжую часть, подбежал к сотруднику ДПС и ногой выбил ограждение. Затем агрессор уложил полицейского ударом по лицу. Этот момент запечатлела видеокамера.

Сотрудник ГИБДД рухнул на асфальт. К нему подбежали очевидцы и помогли подняться. Нападавший затерялся в толпе. Полицейские задержали мужчину, но позже оказалось, что они обознались.

Что известно о протестах в Петербурге к 16:00, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

Михаил Петров-Водкин
"Сейчас старший сержант Ломаченко и капитан Федоров находятся в травмпункте. Их осматривают врачи."

Кто первым огрёб - капитан или сержант?
Вашъ Хозяинъ
Кремлевский провокатор!
ConnectingPpl
Ну а как еще-то? Свой же, поди)
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