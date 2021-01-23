Напавший на сотрудника ГИБДД в Петербурге улизнул в толпу протестующих. Полицейские схватили не того

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, напавшего на сотрудника ГИБДД во время несогласованной акции в Петербурге 23 января. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.



У Манежа мужчина выскочил на проезжую часть, подбежал к сотруднику ДПС и ногой выбил ограждение. Затем агрессор уложил полицейского ударом по лицу. Этот момент запечатлела видеокамера.

Сотрудник ГИБДД рухнул на асфальт. К нему подбежали очевидцы и помогли подняться. Нападавший затерялся в толпе. Полицейские задержали мужчину, но позже оказалось, что они обознались.