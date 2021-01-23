К 16 часам 23 января участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге стекаются к Марсову полю.
Акция началась в 14 часов на Сенатской площади, но горожан в Петербурге стали задерживать гораздо раньше. Опознавательная экипировка, редакционные задания и удостоверения не спасали даже журналистов, попадание в автозаки им объясняли «проверкой документов». К 16 часам, по предварительным данным, задержано около 190 человек.
Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», когда начались задержания, часть активистов стала покидать Сенатскую площадь и направилась через Александровский сад к Исаакиевскому собору. Оттуда по Адмиралтейскому проспекту они вышли на Гороховую и перекрыли ее. На углу Гороховой и Малой Морской большая часть участников акции сворачивает к Невскому, меньшая — идет дальше к Мойке.
От Невского проспекта участники акции двинулись к Марсову полю, в его центре уже развеваются флаги. Оставшуюся толпу у Невского проспекта оттесняют по Михайловской улице. На Сенатской площади, где в 14:00 началась несанкционированная акция, еще остаются люди — они водят хоровод вокруг Медного всадника.
На Невском проспекте протестующие пытались обойти барьеры. В полицейских летели снежки и картонные пакеты молока, в ОМОН отправился кусок железа, но правоохранители никак не отреагировали. Один из протестующих напал на сотрудника ГИБДД, удар по лицу запечатлела видеокамера. Позже стали известны имена сотрудников полиции, в травмпункт обратились двое.
Невский проспект
прорыв на Невском
К Марсову полю стягиваются правоохранители. Вдоль Ленэнерго корреспонденты «Фонтанки» заметили цепь росгвардейцев, с Садовой подъезжала колонна автозаков.
на Сенатской хороводы
Корреспонденты «Фонтанки» с полудня жалуются на проблемы с мобильной связью. Она разом перестала работать у нескольких человек сначала на Сенатской площади, потом у Марсова поля. В городе перекрывали улицы, на выход закрывали две станции метро, «Адмиралтейскую» позже открыли.
«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.