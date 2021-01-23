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Станцию метро «Адмиралтейская» открыли на выход

Станцию метро «Адмиралтейская» в Петербурге открыли на выход. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро. Повседневности». Его ведет пресс-служба петербургской подземки.

«Адмиралтейская» открыта на выход с 15:05 — в полдень 23 января ее закрывали из-за ремонта эскалатора. Вслед за ней ограничили работу станции «Невский проспект».

Сегодня в Петербурге проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В городе насчитали больше 50 задержанных, замечают массовые перебои с мобильной связью.

«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.

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Комментарии (1)

blackcatwhitecat
молниеносный ремонт, надеюсь, опыт такой феерической работоспособности будет распространен и на все остальные ремонты подземки !
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