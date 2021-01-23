В Петербурге к 15:00 насчитали больше 50 задержанных. Собравшиеся на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального отступили от Сенатской площади к Невскому проспекту.
Корреспондент «Фонтанки», находящийся у Медного всадника, заметил, как полиция получила приказ «Достать дубинки!». Шествие двинулось по Гороховой, Большой Морской и Малой Морской улицам к Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Люди скандируют: «Свободу!»
Колоннада Исаакиевского собора заполнена посетителями. Оттуда открывается лучший вид на события у Сенатской площади.
В центре Петербурга жалуются на перебои с мобильной связью. На выход закрыты две станции метро, на улицах перекрытия.
«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.