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В Петербурге уже больше 50 задержанных на акции в поддержку Навального. Люди с Сенатской отступают к Невскому проспекту

В Петербурге к 15:00 насчитали больше 50 задержанных. Собравшиеся на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального отступили от Сенатской площади к Невскому проспекту.

Корреспондент «Фонтанки», находящийся у Медного всадника, заметил, как полиция получила приказ «Достать дубинки!». Шествие двинулось по Гороховой, Большой Морской и Малой Морской улицам к Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Люди скандируют: «Свободу!»

Колоннада Исаакиевского собора заполнена посетителями. Оттуда открывается лучший вид на события у Сенатской площади.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

В центре Петербурга жалуются на перебои с мобильной связью. На выход закрыты две станции метро, на улицах перекрытия.

«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (10)

Бешеный Заяц
Что-то маловато
261608341
невский перекрыли, все стримы с толпы еле показывают.
до гостинки пока не дошли
Владимир Данилов
В Москве только 2-3 тыс. человек. Люди не вышли. Все на вакцинации, как мои знакомые. Ходорковский и Навальный совсем потеряли совесть приглашая школьников на массовое опасное мероприятие в пандемию
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