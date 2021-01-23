В Петербурге на Сенатской площади начались перебои с мобильной связью

Перебои с мобильной связью начались на Сенатской площади в Петербурге 23 января. Там собираются участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Корреспонденты «Фонтанки» сообщили, что у всех разом телефоны стали плохо принимать сигнал.
После того, как полиция начала наступление на протестующих на площади, собравшиеся на акцию сместились вглубь Александровского сада, повалив ограждение. Часть людей собралась у Исаакиевского собора и Манежа. Проезжающие мимо водители сигналят в поддержку собравшихся.
Задержания журналистов, которые 22 января начались еще до акции, корреспондентам объясняют «проверкой документов». Некоторых, однако, увозят в непонятном направлении.
Протестующие двигаются вокруг Исаакиевского собора, некоторые возвращаются в Александровский сад. Людям не дают пройти к Невскому проспекту. На Галерной улице корреспондент «Фонтанки» заметил запасной полк. На выход закрыты две станции метро, на улицах перекрытия.
«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.