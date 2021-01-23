В центре Петербурга на выход закрыли вторую станцию метро

Вторую станцию метро закрыли на выход в центре Петербурга 23 января. Вслед за «Адмиралтейской», где с полудня начался ремонт эскалатора, на выход перестал работать «Невский проспект».

Как уточнили в пресс-службе подземки, на вход станция работает в обычном режиме. Причины и срок закрытия в сообщении не уточняются.

В преддверии несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центр города стянули большое количество сотрудников правоохранительных органов и выставили множество ограждений. Некоторые улицы перекрыты, сообщается о перебоях со связью.