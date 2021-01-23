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В центре Петербурга на выход закрыли вторую станцию метро

Вторую станцию метро закрыли на выход в центре Петербурга 23 января. Вслед за «Адмиралтейской», где с полудня начался ремонт эскалатора, на выход перестал работать «Невский проспект».

Как уточнили в пресс-службе подземки, на вход станция работает в обычном режиме. Причины и срок закрытия в сообщении не уточняются.

В преддверии несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центр города стянули большое количество сотрудников правоохранительных органов и выставили множество ограждений. Некоторые улицы перекрыты, сообщается о перебоях со связью.

«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.

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Комментарии (34)

Vikilein
Час назад вы ещё лежали в тёплой кроватке. Как так? :)))
killbeachtrash
Я хожу по "Петроградке" в "наморднике" ( извините я первый это сказал в своей сатире-стишках) с наклейками по обеим сторонам -23.01- Вообще они реально уже властные "разжирели" и тупые стали. Можно и от Василеостровской и Спортивной и Горьковской прогуляться - походить. Полезно для мозгов и здоровья...но в противоречии Конституции иногда могут быть и травмы...Так и живем.
dimas062
Да толку перекрывать - они с Сенной толпами валят, не протолкнуться
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