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В Петербурге проблемы со связью и «Твиттером», закрыта станция метро, а на улицах перекрытия

Фото: Виктор Смирнов

Большая группировка правоохранителей собралась у Дворцовой площади в Петербурге в преддверии несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ограждения выставлены у Александровского сада, со стороны Исаакиевского собора и дальше к Невскому проспекту, опоясан заборами и Гостиный двор. Несколько улиц перекрыты.

Петербургский метрополитен уже сообщил, что с 12 часов дня 23 января вестибюль станции «Адмиралтейская» будет закрыт для выхода пассажиров из-за «проведения работ по ремонту эскалатора». На вход станция работает в обычном режиме. Так же на 23 и 24 января 2021 года для входа пассажиров закрыт вестибюль станции «Площадь Мужества». Станция работает только на выход.

Фото: Виктор Смирнов
Фото: Виктор Смирнов
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

В России, в том числе и в Петербурге, наблюдаются проблемы со связью. Жалобы поступают на Ростелеком, Теле2 и МТС. Были жалобы и на «Билайн», но в компании сбои опровергают. Пользователи Twitter из Москвы, Петербурга и других городов также жалуются на сложности в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Есть и первые задержанные в Северной столице. Как сообщает канал Avtozak LIVE, это либертарианец Иван Остапчук, которого задержали у дома, пока он ждал такси. Также о задержании сообщил журналист издания Sota.Vision Петр Иванов.

«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.

Фото: Виктор Смирнов

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Комментарии (25)

Petro1980
Фонтанка трёт все. Перевожу этот сайт в желтушную зону.
Мало того, что узбеки статьи с ошибками пишут, ещё и цензуру ввели.
Vik54
Никаких проблем со связью не было. Не нагнетайте истерию. Навальный не тот перец, чтобы за него в драчку лезть.
260581461
Опять враньё.
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