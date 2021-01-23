Большая группировка правоохранителей собралась у Дворцовой площади в Петербурге в преддверии несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ограждения выставлены у Александровского сада, со стороны Исаакиевского собора и дальше к Невскому проспекту, опоясан заборами и Гостиный двор. Несколько улиц перекрыты.

Петербургский метрополитен уже сообщил, что с 12 часов дня 23 января вестибюль станции «Адмиралтейская» будет закрыт для выхода пассажиров из-за «проведения работ по ремонту эскалатора». На вход станция работает в обычном режиме. Так же на 23 и 24 января 2021 года для входа пассажиров закрыт вестибюль станции «Площадь Мужества». Станция работает только на выход.

В России, в том числе и в Петербурге, наблюдаются проблемы со связью. Жалобы поступают на Ростелеком, Теле2 и МТС. Были жалобы и на «Билайн», но в компании сбои опровергают. Пользователи Twitter из Москвы, Петербурга и других городов также жалуются на сложности в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Есть и первые задержанные в Северной столице. Как сообщает канал Avtozak LIVE, это либертарианец Иван Остапчук, которого задержали у дома, пока он ждал такси. Также о задержании сообщил журналист издания Sota.Vision Петр Иванов.

«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.