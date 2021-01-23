На Сенатской ОМОН не дает собраться сторонникам Навального. Людей берут на подступах

Силовики не дают сторонникам оппозиционера Алексея Навального собраться на несанкционированной акции центре Петербурга 23 января. Людей задерживают на подступах к Сенатской площади.

Люди стекаются к Сенатской площади по Вознесенскому проспекту, Казанской улице, переулку Гривцова. Ближе к Исаакиевскому собору ОМОН окружил людей в кольцо, передают корреспонденты «Фонтанки». Сенатскую площадь окружили сотрудники ОМОН. Пешеходов пропускают к ней по тротуарам выборочно.



В саду у Медного всадника, по подсчетам корреспондентов, собралось от 500 до 1000 человек, они кричат оскорбительные высказывания про президента России. Часть людей собрались у Манежа, еще часть — на набережной Мойки. Полиция задерживает участников несанкционированной акции и предупреждает о запрете проведения публичных акций, в автозаки от Сенатской площади отправляют и обычных прохожих. Некоторых в момент задержания волокут по земле.