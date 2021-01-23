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На Сенатской ОМОН не дает собраться сторонникам Навального. Людей берут на подступах

Силовики не дают сторонникам оппозиционера Алексея Навального собраться на несанкционированной акции центре Петербурга 23 января. Людей задерживают на подступах к Сенатской площади.

Люди стекаются к Сенатской площади по Вознесенскому проспекту, Казанской улице, переулку Гривцова. Ближе к Исаакиевскому собору ОМОН окружил людей в кольцо, передают корреспонденты «Фонтанки». Сенатскую площадь окружили сотрудники ОМОН. Пешеходов пропускают к ней по тротуарам выборочно.

В саду у Медного всадника, по подсчетам корреспондентов, собралось от 500 до 1000 человек, они кричат оскорбительные высказывания про президента России. Часть людей собрались у Манежа, еще часть — на набережной Мойки. Полиция задерживает участников несанкционированной акции и предупреждает о запрете проведения публичных акций, в автозаки от Сенатской площади отправляют и обычных прохожих. Некоторых в момент задержания волокут по земле.

Еще до начала акции в автобусы начали отправлять журналистов — даже тех, у кого есть опознавательная экипировка, удостоверения и редакционные задания. На выход закрыты две станции метро, проблемы со связью, на улицах перекрытия.

«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале, а также в прямом эфире в Instagram.

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Комментарии (32)

260548761
бесчинства гестапо - вот основная скрепа путинизма.
Владислав Гольянов
У Дождя трансляция интереснее.
вадики
Дык то то и оно что голодные дети((У меня 2 высших образования а ЗП 20 тыров 200 евро))))И после этого я работаю на оборонном предприятии кую щит Родины(((((
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