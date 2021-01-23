В Петербурге начались задержания на Сенатской площади

В Петербурге начались задержания перед несанкционированной акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.
Корреспондента «Фонтанки» ОМОН после указания сотрудника полиции попытался задержать, даже несмотря на то, что на нем были опознавательные знаки — жилет и нарукавник, которые в Петербурге специально выдают в Доме журналиста сотрудникам СМИ для работы на публичных массовых мероприятиях. Удостоверение журналиста и редакционное задание также не стали аргументом.
«Главный спросил: «Фонтанка»? В автобус», — передает корреспондент с места событий. Сотрудник ОМОН сообщил ему, что «аккредитация» на мероприятие есть только у телеканалов «Россия» и «Первый».
К 13:20, до начала несанкционированной акции, в Петербурге на Сенатской площади также задержали корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля.
На улицах продолжаются перекрытия. Пешеходов не пускают на Дворцовый и Благовещенские мосты, по периметру перекрыта Дворцовая площадь. Как мы писали ранее, ограждения выставлены у Александровского сада, со стороны Исаакиевского собора и дальше к Невскому проспекту, опоясан заборами и Гостиный двор.
«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.